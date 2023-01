FC Bayern gegen 1. FC Köln: Bundesliga live im TV und Live-Stream

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München trifft in der Bundesliga auf den 1. FC Köln. © IMAGO

In der Bundesliga empfängt der FC Bayern München den 1. FC Köln: So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

München – Der 17. Spieltag steht an und der FC Bayern München empfängt den 1. FC Köln. Zwar ist der deutsche Rekordmeister großer Favorit gegen die Rheinländer, doch das 7:1 gegen Werder Bremen am vergangenen Spieltag zeigte, wie gut der FC aus der langen Winterpause kam. Der FC Bayern darf die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart nicht unterschätzen, sonst könnte es ein böses Erwachen geben.

FC Bayern München gegen 1. FC Köln: Favoritenrolle klar verteilt

„Die sieben Tore geben Köln Selbstvertrauen. Sie haben eine extrem hohe Intensität mit Ball. Sie spielen sehr mutig, oft mit offenem Visier. Wir müssen morgen die Emotionalität auf den Platz bringen und uns wehren“, sagte Julian Nagelsmann, Trainer des FC Bayern München, auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Personell sieht es bestens aus, wie der Coach bestätigte: Es geht allen gut. Dayot Upamecano hat ein bisschen Probleme mit dem Zeh, er hat das Training abgebrochen. Aber das ist, glaube ich, nichts Gefährliches fürs Spiel.“

Der 1. FC Köln ist zwar klarer Außenseiter, kommt nach dem Kantersieg über Bremen aber selbstbewusst nach München. „Wir wollen auch in München unsere Art von Fußball spielen. Wir wollen genauso mutig agieren, wie in den anderen Spielen auch. Auch, wenn die Bayern um die Meisterschaft spielen und wir den Klassenerhalt erreichen wollen“, so Trainer Steffen Baumgart.

Das Bundesligaspiel des 17. Spieltags zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln findet am Dienstag, 24. Januar 2023, in München statt. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

FC Bayern München gegen 1. FC Köln: Bundesliga live im Free-TV?

Der Privatsender Sat.1 überträgt das Spiel des 17. Spieltags in der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln live und in voller Länge im Free-TV.

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky und der kostenpflichtige Streaminganbieter DAZN sowie Sat.1.

FC Bayern München gegen 1. FC Köln: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Bayern München gegen den 1. FC Köln wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in München startet am Dienstag, 24. Januar 2023, um 20:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga mit den Vorberichten .

. Um 20:30 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

FC Bayern München gegen 1. FC Köln: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel in der Bundesliga zwischen dem Bayern München und dem 1. FC Köln selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

