Sané-Frust macht sich schon bemerkbar: Bayern-Star reagiert auf Bank-Dilemma

Von: Marcel Schwenk

Leroy Sané sitzt beim FC Bayern aktuell auf der Bank. Auch beim Training der Reservisten am Montag kann er sich nicht für die Startelf empfehlen.

München - Leroy Sané gibt beim FC Bayern München derzeit keine gute Figur ab.

Beim 3:0-Erfolg über Union Berlin am vergangenen Wochenende kam der deutsche Nationalspieler erst in der 78. Minute für Joshua Kimmich auf den Platz, seinen Stammplatz hat er aktuell verloren.

FC Bayern: Leroy Sané beim Reservisten-Training wohl nicht überzeugend

Auch beim Reservisten-Training des FC Bayern am Montag soll Sané laut Bild nicht sonderlich positiv aufgefallen sein. Dem Bericht zufolge wirkte der 27-Jährige eher weniger motiviert und zeigte nicht das Engagement, das sich Trainer Julian Nagelsmann von ihm erhofft haben dürfte.

Ein Schlag auf den linken Knöchel tat wohl sein Übriges, minutenlang humpelte er über den Trainingsplatz an der Säbener Straße.

Leroy Sané hat beim FC Bayern aktuell keinen leichten Stand © Frank Hoermann/imago

In der Hinrunde gehörte Sané ebenso wie Nationalmannschafts-Kollege Serge Gnabry noch zum Stammpersonal und zeigte nahezu durchweg überzeugende Leistungen. Seit der Winterpause befindet sich der Flügelspieler aber im Formtief, steuerte lediglich zwei Treffer bei.

Darüber hinaus fiel Sané in den vergangenen Wochen eher durch Unpünktlichkeit auf. Sowohl zu mehreren Trainingseinheiten als auch zur Abfahrt mit dem Mannschaftsbus in Richtung Flughafen vor dem Gladbach-Spiel (2:3) erschien er zu spät.

FC Bayern: Sané und Gnabry aktuell ohne Stammplatz

Nagelsmann selbst wollte den jüngsten Vorfall nicht zu hoch hängen, kündigte aber eine „interne Besprechung“ an. Auf Sanés Verzicht in der Startaufstellung soll dies aber keinen Einfluss gehabt haben. „Dass er auf der Bank gesessen hat, hatte damit nichts zu tun“, kommentierte der FCB-Coach und dementierte „Auswirkungen auf das Sportliche“.

Einen ähnlich schweren Stand wie Sané hat aktuell auch Gnabry, der mit seinem Besuch der Pariser Fashion Week für Aufsehen sorgte und im Anschluss eine Leistungssteigerung vermissen ließ.

Beide Akteure haben aktuell das Nachsehen gegenüber dem formstarken Kingsley Coman und Youngster Jamal Musiala. Zudem gehört der Platz hinter Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting aktuell Routinier Thomas Müller.

Es erscheint zumindest fraglich, ob sich an der offensiven Ausrichtung beim Gastspiel in Stuttgart am Samstagabend etwas ändert. Sportliche Argumente für einen Einsatz von Beginn an lieferte zum Wochenbeginn anscheinend keiner der beiden. (masc)