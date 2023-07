FC Bayern kassiert offenbar Korb von Wunschspieler – Transfer zum FC Arsenal vor Abschluss?

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München hat auf dem Transfermarkt offenbar einen Korb kassiert. Brentford-Keeper David Raya zieht es zum FC Arsenal.

München – Bis vor wenigen Tagen hatte der FC Bayern München noch fünf Torhüter im Profikader. Aus dem ehemaligen Quartett wurde zuletzt aber ein Trio. Für Alexander Nübel, der sich nach der Rückkehr an die Säbener Straße nicht auf die Bank setzen wollte, ging es für ein Jahr per Leihe zum VfB Stuttgart.

David Raya Geboren: 15. September 1995 (Alter 27 Jahre), Barcelona, Spanien Verein: FC Brentford Position: Torhüter

FC Bayern gibt zwei Torhüter ab

Ebenfalls vorübergehend weg ist mit Johannes Schenk ein großes Talent zwischen den Pfosten. Der 20-Jährige wurde vom FC Bayern für eine Saison an Preußen Münster verliehen. Lange verzichten auf seine Münchener Kollegen muss Schenk aber nicht, denn in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals kommt es zum Duell zwischen Drittligist Münster und dem FC Bayern.

Mit Yann Sommer könnte bald der nächste Keeper den deutschen Rekordmeister verlassen. Wochenlang wird der 34-Jährige schon mit dem italienischen Top-Klun Inter Mailand in Verbindung gebracht. Inter musste zuletzt Schlussmann Andre Onana zu Manchester United ziehen lassen und sucht deshalb händeringend nach einem Ersatz.

Wechselt David Raya zum FC Bayern? © IMAGO/Mike Egerton

Der FC Bayern selbst ist aber auch auf der Suche nach Verstärkungen bei den Torhütern. Zuletzt gab es Gerüchte um einen Transfer von David Raya an die Säbener Straße. Der Spanier steht beim FC Brentford in der englischen Premier League unter Vertrag und zeigte konstant starke Leistungen. Nach Informationen des Transferexperten Fabrizio Romano pochen die „Bees“ aber auf einer Ablöse in Höhe von 47 Millionen Euro.

FC Bayern kassiert offenbar Korb von Raya

Solch eine große Summe wird der FCB in diesem Sommer aber nicht in die Hand nehmen für einen neuen Keeper. Vielmehr erkundigte sich der FC Bayern offenbar, ob eine Leihe mit anschließender Kaufoption möglich sein. Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass aber sowohl Brentford als auch Raya selbst dieses Modell abgelehnt hätten.

Nach dem Korb für den FC Bayern soll der FC Arsenal in der Pole Position für einen Transfer von Raya sein, wie das Online-Portal The Athletic berichtet. Der FC Brentford stellt sich bereits auf einen Abgang ein. „Ich denke, es ist normal, dass er gehen möchte, wenn es eine gute Gelegenheit für ihn ist. Wir sind alle der Meinung, dass es eine gute Idee ist, wenn der Preis stimmt. Das bedeutet, dass wir darauf zugehen und uns auf die anderen Torhüter konzentrieren, die wir haben“, sagte Cheftrainer Thomas Frank im Gespräch mit dem TV-Sender BBC. (smr)