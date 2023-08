FC Bayern: Kane soll es richten

Von: Günter Klein

Alle Augen auf Kane und Tuchel. © dpa

Der Bundesliga-Check, Teil 16: Bayern München Der Königstransfer ist da, doch der Meister hat andere Baustellen - unter anderem ein Torwartproblem

Der FC Bayern hat in der vergangenen Saison eine ziemliche Gaudi veranstaltet – für die Konkurrenz, die sich berauschen konnte an all den Schlagzeilen aus München: Trainerwechsel, Vorstandsrauswurf, Hoeneß-Comeback. Und auch in der gerade erst beginnenden Saison 23/24 lieferte er mit seiner in Live-Tickern dokumentierten Verpflichtung des englischen Torjägers Harry Kane für schlappe 100 Millionen Euro beste Unterhaltung. Es ist eindeutig wieder mehr Hollywood als in den Jahren davor.

Wie stark ist der Kader?

Es ist ja wie immer bei den Bayern: Das Scrollen durch die Spielerliste lässt einen Überfluss auf fast allen Positionen erkennen. Vom Kaderwert spielen die Münchner weltweit ganz oben mit, da sind sie nahe an der Milliarde Euro. Vorige Saison hatten sie fünf Rechtsverteidiger, die alle ihr Land bei der WM in Katar vertraten. Das offenbart jedoch auch die Problematik: Ausgewogen waren die Bayern zuletzt eben nicht besetzt, die größte Lücke klaffte im Sturmzentrum. Mit Harry Kane haben sie nun den Zielspieler, der auch mitspielen und vorbereiten kann. Das hat er in Tottenham oft genug bewiesen. Wenn er trifft, kann der FC Bayern eine tragende Rolle über den nationalen Spielbetrieb hinaus spielen.

Worauf steht der Trainer?

Thomas Tuchel stand einigermaßen ratlos vor dem Treiben seiner Mannschaft, nachdem er von Julian Nagelsmann übernommen hatte. Eine eigene Handschrift konnte er gar nicht anbringen, er wirkte wie ein Außenstehender, der mit dem Verein nichts zu tun hat. Jetzt hat er Einfluss auf die Zusammenstellung und Saisonvorbereitung des Teams und musste sich dann trotzdem fragen, wie ein 0:3 im Supercup gegen Leipzig passieren kann. Ein starker echter Sechser würde ihm gefallen, denn Konterabsicherung war etwas, das bislang nicht funktionierte. Versuchen wird Tuchel sich auch daran, die Kreativkräfte Serge Gnabry und Leroy Sané zur Entfaltung ihrer Möglichkeiten zu bringen.

Wo hapert es noch?

Zu- und Abgänge Zugänge: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Min-jae Kim (SSC Neapel), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Tarek Buchmann (eigene Jugend), Konrad Laimer (RB Leipzig), Gabriel Vidovic (Vitesse Arnheim, Leihe beendet), Malik Tillman (Glasgow Rangers, Leihe beendet), Abgänge: Malik Tillman (PSV Eindhoven, Leihe), Yann Sommer (Inter Mailand), Sadio Mane (Al Nassr), Johannes Schenk (Preußen Münster), Alexander Nübel (VfB Stuttgart, Leihe, war zuvor an AS Monace ausgeliehen), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund, war zuvor an Manchester United verliehen), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Bright Arrey-Mbi (Hannover 96, nach Leihe fest verpflichtet), Joao Cancelo (Manchester City, Leihe beendet), Daley Blind (FC Girona)

Der FC Bayern wird von der Aufgewühltheit des Transfermarkts tangiert. Es gibt Spieler wie Benjamin Pavard, die wegwollen, sich aber noch in der Schwebe befinden. Laut englischen Medien ist Manchester United ganz nah dran. Ob nach der Verpflichtung von Harry Kane der hochbegabte Mathys Tel im Münchner Kader eingeplant ist oder noch verliehen wird, ist offen. Den Termin fürs letztgültige Mannschaftsfoto werden die Bayern also nicht vor dem Bundesligastart ansetzen. Eine wesentliche Personalie ist die von Manuel Neuer: Bedingungslos auf einen 37-Jährigen zu setzen, der sich einen offenen Unterschenkelbruch zugezogen hatte, ist ein Risiko. Das Comeback gestaltet sich schwieriger als nach seinem Mittelfußbruch vor fünf Jahren. Die Bayern sind auf der Suche nach einem Keeper. Bei Kepa Arrizabalaga sind sie abgeblitzt, der ist lieber für ein Jahr zu Real Madrid gegangen. Nun baggern die Münchener am ablösefreien Spanier David de Gea.

Wer sticht heraus?

Die Szene, die für viele Bayern-Fans das Highlight der Saison 2022/23 war: Rettungsgrätsche von Matthijs de Ligt in der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Der Niederländer hat die satte Investition gerechtfertigt, und Kim Min-jae könnte mit ihm ein kultiges Duo im Abwehrzentrum bilden. Ob man ihn nun „Monster“ nennt oder „Korea-Kante“ – der Südkoreaner könnte in München mit seiner resoluten Spielweise genauso gut ankommen, wie das in Neapel der Fall war. In der Offensive richten sich die Augen (neben Kane natürlich) auf Jamal Musiala, der nach der WM wie andere auch durch ein Tief hatte gehen müssen, im entscheidenden Moment am 34. Spieltag in Köln aber dann doch einen Geniestreich setzte.

Was ist drin?

Nach elf Meisterschaften in Folge natürlich auch die zwölfte. Und da es vergangene Saison etwas knapper war als sonst, hat der FC Bayern den nationalen Titel auch wieder mehr zu schätzen gelernt. In der Champions League haben die Bayern bereits das Jahr 2025 vor Augen, da wird in München das Finale stattfinden, und wie schon 2012 strebt man ein „Finale dahoam“ an. Man will sich international nicht abhängen lassen. Wichtig bei der Umsetzung der Langzeitstrategie wird sein, ob der Verein zur Ruhe kommt. Im September fängt Sportdirektor Christoph Freund an, der erst einmal mit Trainer Tuchel zusammenfinden muss. Nach dem Abbruch der Neuausrichtung mit Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic als den Protagonisten hat überwiegend die alte Garde um Hoeneß und Rummenigge wieder das Sagen – und vielleicht sollte ein Aufbruch anders aussehen.

