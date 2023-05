FC Bayern: Kahlschlag im Schatten der Schale

Von: Manuel Bonke, Hanna Raif

Teilen

Unterschiedliche Gefühle bei der Meisterfeier: Die Bayern-Bosse Herbert Hainer, Jan-Christian Dreesen, Michael Diederich und Hasan Salihamidzic (von li.). © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Trennung von der Sportlichen Führung stellt den dramatischen Titelgewinn in den Hintergrund / Salihamidzic geht wie ein Gentleman, Kahn wie Rumpelstilzchen

Im emotionalsten Meisterglück seit mehr als zwei Jahrzehnten löste der Aufsichtsrat um Vereinspatron Uli Hoeneß ein gigantisches Bayern-Beben aus – und Oliver Kahn wurde darin vorübergehend sogar zum Twitter-Wüterich à la Donald Trump. In empörten Tweets forcierte der im spektakulären Bundesliga-Saisonfinale vom Beschluss und noch mehr vom Ablauf seiner Ablösung als Vorstandschef tief getroffene Kahn über die Pfingsttage zunächst den Bruch mit seinem Herzensklub, bevor er via „Bild“ doch noch versöhnliche Töne anschlug. „Wir werden uns – wenn alles abgekühlt ist – zusammensetzen und in Ruhe über alles sprechen“, kommunizierte der 53-Jährige Richtung Vereinsführung.

Am Pfingstmontag meldete sich dann Uli Hoeneß via „Kicker“ zu Wort und antwortete auf die Frage, ob es ein Fehler gewesen sei, Kahn zum Bayern-Chef zu machen? „Im Nachhinein muss man das so sagen.“ Der Ehrenpräsident monierte eine „katastrophal schlechte Stimmung“ und „totale Hektik“ im Verein, was er Kahn und dessen Beratern ankreidete. „Auch wenn er als CEO die Erwartungen nicht erfüllt hat, steht meine Tür für Oliver immer offen“, sagte Hoeneß. Kahn sei ein hochintelligenter Mann und der Austausch mit dem früheren Nationaltorwart habe Spaß gemacht.

„Die große Enttäuschung liegt darin, dass ich gedacht habe, er könnte das Amt qua seiner Persönlichkeit allein ausfüllen, doch er hat sich stattdessen mit seinen Beratern umgeben“, kritisierte Hoeneß.

Hoeneß bezeichnete das Gespräch mit Kahn als „kein angenehmes“ und stützte damit die bereits von Präsident Herbert Hainer dargelegte Version der Ereignisse. Deshalb habe man ihm nahegelegt, nicht mit nach Köln zu reisen, um eine weitere Eskalation zu vermeiden, sagte Hoeneß und übte Kritik an Kahns Beratern. Sie hätten im Hintergrund für „katastrophal schlechte Stimmung“ gesorgt. Das Image des FC Bayern habe gelitten, Südkurve und die mächtige Ultra-Vereinigung Schickeria wären an den Verein herangetreten mit der Aufforderung, dass es so nicht weitergehen könne.

Pfingsten 2023 wird als verstörendes Münchner Meisterwochenende mit Misstönen und Paukenschlägen in die Vereinshistorie eingehen. Auch wenn sich die Fußballerinnen und Fußballer des FC Bayern in Dirndl und Lederhosen auf dem Marienplatz von tausenden rot-weiß gekleideter Fans mit ihren Trophäen feiern lassen konnten. Mittendrin war Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der wie Kahn gehen muss, aber im Gegensatz zu seinem Kompagnon erst beim 2:1 in Köln mitfieberte, dann mit der Mannschaft feierte und schließlich als treuer Diener des Vereins stilvoll abtrat.

Auf dem Rasen in Köln, als die Nachricht schon raus, aber nicht offiziell war, gab es eine längere Diskussion: Gestenreich ging es zu, laut musste es angesichts der Geräuschkulisse zwingend werden. Aber die Unterredung zwischen Herbert Hainer und dem entlassenen Sportvorstand drehte sich aber angeblich „nur um die Abendveranstaltung“, wie der Bayern-Präsident Hainer versicherte.

„Ich möchte einen schönen Abschied von Fans, Spielern und Mitarbeitern haben, das gehört sich so. Der FC Bayern wird immer in meinem Herzen bleiben“, hatte Salihamidzic in Köln gesagt. Die Stimme war belegt, immer wieder konnte man Tränen in seinen Augen erahnen, als „Brazzo“ seine Zeit als Sportdirektor (2017-2020) und -vorstand (2020-2023) Revue passieren ließ.

Und ähnlich war es dem 46-Jährigen auch gegangen, als er sich wenige Minuten zuvor offiziell bei der Mannschaft verabschiedet hatte, die federführend sein Werk ist. Als „Freund des FC Bayern“ wolle er gehen, versicherte Salihamidzic – und wählte dabei bewusst einen anderen Weg als Oliver Kahn, der eine gütliche Trennung nicht akzeptiert hatte. Während der „Titan“ daheim in Grünwald böse Tweets absetzte, genoss Salihamidzic die Zeit als frisch gebackener Last-Minute-Meister. Erst in Köln, später in der „Motorworld“, am Sonntag beim Spiel der Frauen und am Rathaus. Ein Abschied im Stile eines Gentleman.

Man sah Salihamidzic sogar am Marienplatz noch lachen. Das jähe Ende fällt auch ihm schwer, „so gerne“, sagte er, „hätte ich mit dieser Mannschaft noch mal die Champions League gewonnen“. Die Erfolge – sechs Meisterschaften, zwei Pokalsiege, Champions-League-Titel – bleiben „für immer“, betonte er. Er habe „viel gelernt über Menschen, über Führung, über Stärken und Schwächen in der Position““, sagte einer, der als glatt rasiertes Bürschchen kam und als bärtiger Manager ging. mit dpa