FC Bayern droht Transfer-Pleite – Manchester City macht ernst bei BVB-Star

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München ist auf der Suche nach Verstärkungen und scheint bei Konkurrent Borussia Dortmund fündig geworden zu sein.

München/Dortmund – An der Säbener Straße läuft die Kaderplanung für die Saison 2023/24 auf Hochtouren. Nach einer enttäuschenden Saison des FC Bayern München, an deren Ende zumindest noch der Gewinn der deutschen Meisterschaft steht, ist offenbar ein größerer Umbruch geplant. Der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic sind bereits weg und auch mehrere Spieler werden den Klub verlassen, um Neuzugängen Platz zu machen.

Raphaël Guerreiro Geboren: 22. Dezember 1993 Letzter Verein: Borussia Dortmund Position: Linksverteidiger

FC Bayern München buhlt um Guerreiro

Ein Spieler, der auf der Einkaufsliste des FC Bayern München weit oben steht, ist Raphaël Guerreiro. Nach mehreren Jahren in Diensten von Borussia Dortmund verlässt der Portugiese den Vizemeister ablösefrei. Nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky hat der FC Bayern in den vergangenen Wochen bereits positive Gespräche mit dem Management des Außenverteidigers geführt.

Die ersten Gespräche fanden noch unter alter Führung des FC Bayern mit dem ehemaligen Sportchef Hasan Salihamidzic statt. Doch auch der neue Vorstand des deutschen Rekordmeisters will den portugiesischen Nationalspieler an die Säbener Straße holen, wie Sky berichtet. Guerreiro, der als Linksverteidiger oder im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, arbeitete bereits beim BVB mit dem aktuellen Bayern-Trainer Thomas Tuchel zusammen.

Raphael Guerreiro (r.) vom BVB. © IMAGO/osnapix / Hirnschal

Guerreiro soll offen für einen Wechsel sein zum FC Bayern München sein, entschieden ist aber bislang noch nichts. Aus der Premier League gibt es plötzlich namhafte Konkurrenz im Werben um den Portugiesen, denn nach Informationen der britischen Boulevardzeitung The Sun zeigt Manchester City Interesse an einer Verpflichtung.

FC Bayern München: Namhafte Konkurrenz im Werben um Guerreiro

City-Trainer Pep Guardiola soll vor allem die Vielseitigkeit des 29-Jährigen schätzen, wie Bild berichtet. Es wäre der zweite Neuzugang in zwei Jahren für den amtierenden englischen Meister vom BVB. Erst in der vergangenen Saison wechselte Manuel Akanji zu den „Skyblues“ und wurde zum Volltreffer. Der Nationalspieler der Schweiz setzte sich unter Guardiola durch und sicherte sich einen Stammplatz in der City-Defensive.

Eine Entscheidung, wohin es Raphaël Guerreiro zieht, ist noch nicht gefallen. Da der ehemalige BVB-Star ablösefrei ist, wird er bei seinem neuen Klub ein üppiges Handgeld einstreichen können. Nach Informationen des Transfer-Experten Fabrizio Romano buhlt mit Atlético Madrid sogar noch ein dritter Verein um den Portugiesen, der sich mit Verantwortlichen der Spanier bereits zum Austausch getroffen haben soll. (smr)