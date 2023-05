FC Bayern wildert bei Ajax Amsterdam: Überraschender Neuzugang?

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München ist auf der Suche nach Verstärkungen und zeigt offenbar Interesse an einem Verteidiger von Ajax Amsterdam.

München/Amsterdam - Hasan Salihamidzic, Sportvorstand des FC Bayern München, hat eine schwere Aufgabe vor sich, denn muss den Kader für die kommende Saison planen. Nach einer enttäuschenden Saison, in denen der FCB im DFB-Pokal und der Champions League früh ausschied, braucht der deutsche Rekordmeister dringend Verstärkungen, um an die spielerische Dominanz der vergangenen Jahre heranzukommen.

Jurriën Timber Geboren: 17. Juni 2001 Verein: Ajax Amsterdam Position: Innenverteidiger

FC Bayern München sucht Verstärkungen

Nach Informationen des Online-Portals Fußballtransfers.com zeigt der FC Bayern München großes Interesse an Innenverteidiger Jurriën Timber von Ajax Amsterdam. Der 21-Jährige gehört trotz seines noch jungen Alters zu den Leistungsträgern des niederländischen Top-Teams und hat auch einen Stammplatz in der Nationalmannschaft von „Oranje“.

Timber spielt meistens in der Innenverteidigung, er kann aber auch als Rechtsverteidiger auflaufen. Diese Flexibilität könnte dem FC Bayern in der Defensive helfen. In der laufenden Saison kommt der 21-Jährige auf 44 Pflichtspiele, in denen er einen Treffer erzielen und zwei weitere vorbereiten konnte. Bei Ajax Amsterdam ist der Abwehrspieler längst unverzichtbar.

Jurrien Timber von Ajax Amsterdam. © IMAGO

Günstig werden dürfte Jurriën Timber aber nicht. Sein Vertrag bei Ajax Amsterdam läuft noch bis Ende Juni 2025 und sein Marktwert beträgt derzeit 42 Millionen Euro. Es ist nicht davon auszugehen, dass der niederländische Spitzenverein einen seiner Leistungsträger unter Wert abgeben wird. Der FC Bayern München müsste also tief in die Tasche greifen, wenn Timber an die Säbener Straße kommen soll.

FC Bayern München: Timer eine Option?

In der Defensive müsste der 21-Jährige dann mit Lucas Hernandez, Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano um Einsatzzeit kämpfen. De Ligt kennt Timber aus der niederländischen Nationalmannschaft und könnte mit ihm auch auf Klubebene ein Innenverteidiger-Duo bilden.

Ob der Abwehrspieler von Ajax Amdterdam aber wirklich eine Option beim deutschen Rekordmeister ist, wird sich wohl erst in einigen Wochen zeigen. Zunächst haben andere Positionen Priorität beim FC Bayern München. Ganz oben auf der Einkaufsliste steht ein Mittelstürmer, der den im vergangenen Sommer zum FC Barcelona abgewanderten Robert Lewandowski ersetzen soll. (smr)