FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga live im Free-TV?

FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga live im TV und Stream

Am 19. Spieltag der Bundesliga trifft der FC Augsburg auf Bayer Leverkusen: So sehen Sie das Spiel live im TV und im Stream.

Augsburg - Zu Beginn des 19. Spieltags kommt es zum Duell FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen. Die Gastgeber benötigen jeden Punkt, um sich von den Abstiegsplätzen abzusetzen und die „Werkself“ will nach einer äußerst durchwachsenen Hinrunde noch einmal an den internationalen anklopfen. Ein spannendes Duell wird erwartet, in dem die Gäste die Favoritenrolle innehaben.

FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen: Wer gewinnt Auftakt des 19. Spieltags?

„Wir erwarten ein intensives Spiel und wissen, wie gut Augsburg ist. Gerade zu Hause haben sie eine gute Energie. Es wird wichtig sein, in Führung zu gehen und so wenig Fehler wie möglich zu machen“, sagte Leverkusen-Trainer Xabi Alonso auf der Pressekonferenz vor der Partie in Augsburg. „Der erste Teil der Saison war nicht einfach, aber wir wollen uns weiter verbessern. Wir müssen realistisch sein, es wird schwer werden unsere Ziele zu erreichen. Aber wir werden alles geben und dann sehen, wo wir am Ende stehen“, so der Coach weiter.

„Wir haben in Leverkusen ein tolles Spiel gezeigt. Aber wir wissen, was auf uns zukommt. Bei Bayer Leverkusen

ist sehr viel Qualität auf dem Platz, wir können es nur im Kollektiv lösen. Wir glauben aber auch daran, dass wir so eine Mannschaft schlagen können“, hofft Augsburg-Coach Enrico Maaßen auf einen Heimsieg.

Helfen sollen dabei die zahlreichen Verstärkungen, die der FC Augsburg im Winter an Land gezogen hat. „Es war nicht komplett geplant, dass wir sieben Spieler verpflichten. Es hat sich bei dem ein oder anderen einfach jetzt schon ergeben, auch als Vorgriff auf die Zukunft. Ich bin sehr froh, dass es so geklappt hat - wir haben jetzt richtig Feuer drin“, so Maaßen.

Das Bundesliga-Match zwischen dem FC Augsburg und Bayer Leverkusen steigt am Freitag, 3. Februar 2023, um 20.30 Uhr in Augsburg. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Augsburg und Bayer Leverkusen wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem FC Augsburg und Bayer Leverkusen im Live-Stream übertragen.

Die Übertragung der Partie startet am Freitag, 3. Februar 2023, um 20:00 Uhr mit den Vorberichten, um 20.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

