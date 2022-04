Fangi im Bernabeu

Und dann die Hände zum Himmel: Luka Modric, ein Phänomen. © dpa

Real Madrid schafft gegen den FC Chelsea ein Comeback vom Comeback

Vielleicht hat Toni Kroos sich das Meisterwerk später noch einmal angesehen, und das Lächeln des Einsichtigen huschte über sein Gesicht. Kroos war ausgewechselt worden, das hatte ihm nicht gefallen. Unter mehrmaliger Zuhilfenahme eines international geläufigen spanischen Fluches war er vom Platz gepoltert, der Handschlag mit Trainer Carlo Ancelotti kostete ihn sichtlich Überwindung. Der Franzose Eduardo Camavinga, 19, ersetzte Kroos im zentralen Mittelfeld von Real Madrid. Noch entscheidender war jedoch, wer statt Kroos auf dem Rasen bleiben durfte in dieser 73. Spielminute des Viertelfinalrückspiels der Champions League zwischen Madrid und dem FC Chelsea: Luka Modric, 36-jähriger Ewigjung. Modric, ebenfalls im Zentrum zuhause, war anschließend nämlich Urheber jenes Geniestreichs, der die Königlichen rettete.

0:3 stand es in der 80. Minute, und Madrid war dem Untergang geweiht, als Modric seinen rechten Fuß einsetzte wie ein Jahrhundertmaler seinen Pinsel. Scheinbar mühelos zeichnete er den Ball mit dem Außenrist im hohen Bogen in den Chelsea-Strafraum, und am Ende des Bogens wartete der Brasilianer Rodrygo und vollierte mit Erfolg. 1:3, Hinspielergebnis egalisiert, Verlängerung. Da gelang Camavinga in der 95. Minute eine Balleroberung, und dieser Ball lag Sekunden später erneut im Tor der Gäste aus London, wegen Karim Benzema, was nähere Erklärungen erübrigt. Der Mann trifft einfach immer. Was Modric im zentralen Mittelfeld ist, ist Benzema, 34, im Sturmzentrum: ein Zeitenwandler, von menschlichen Verfallsprozessen nicht weiter betroffen.



Toni Kroos ist sauer

So unverwüstlich wie seine beiden Besten zeigt Real Madrid sich als Ganzes. Wie schon in der Runde zu vor (gegen Paris Saint-Germain) standen die Spanier kurz vor dem Aus gegen Chelsea, das, anders als im Hinspiel, stark aufspielte. Doch die „Remontada“ ist für die Madrilenen zur Daseinsform geworden. Fast schien es, sie hätten Chelsea absichtlich vorbeigelassen, um es wieder einholen zu können; Fangi im ehrwürdigen Bernabeu.



Havertz, Werner und Rüdiger überzeugen

Den Engländern, bei den die deutschen Nationalspieler Kai Havertz, Antonio Rüdiger (traf zum 0:2) und Timo Werner (traf zum 0:3) allesamt einen guten Job machten, saß der Schock tief. Einerseits. Andererseits: „Das ist die Art von Niederlage, die wir schlucken und verdauen können“, sagte Trainer Thomas Tuchel, „wir haben da draußen alles gegeben und haben nichts zu bereuen.“ Unterm Strich hatte Chelsea die Runde im Hinspiel verloren.



Während der Titelverteidiger also raus ist, darf Real Madrid vom 14. Triumph in der Champions League träumen. Und spätestens zum Halbfinale am 27. April dürfte auch Toni Kroos sich wieder abgeregt haben.