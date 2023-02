Ex-Götze Coach rastet aus und pöbelt gegen gegnerische Fans

Roger Schmidt hat für einen Eklat in Portugal gesorgt. Er hat sich mit den Gegner-Fans angelegt und eine Plastik-Flasche auf diese geworfen.

Frankfurt – Roger Schmidt sorgte schon in der Bundesliga das ein oder andere Mal für Aufsehen. Der frühere Trainer von Bayer Leverkusen steht mittlerweile in Portugal beim Spitzenreiter Benfica Lissabon an der Seitenlinie. Dort konnte er wieder einmal seine Emotionen nicht kontrollieren und schlug über die Stränge. Bei einem Auswärtsspiel legte er sich mit den Fans der Heimmannschaft an.

Am Samstag (25. Februar) gewann Schmidts Team mit 2-0 beim FC Vizela. Das 2-0 von Joao Mario per Elfmeter in der Nachspielzeit feierten Schmidt und seine Kollegen ausgelassen. Die Reaktionen der Fans des Gegners ließen nicht lange auf sich warten. Sie beschimpften das Trainerteam und warfen eine gefüllte Plastikflasche in seine Richtung, die ihn fast am Kopf traf.

Eintracht Frankfurt: Ex-Trainer von Mario Götze sorgt für Eklat

Das ließ Benficas Erfolgs-Trainer nicht auf sich sitzen und warf die Flasche zurück auf die Tribüne und ließ seinem Ärger auch verbal Luft. Dabei ließ er sich nicht einmal von Benficas Technischem Direktor und früheren Spieler Luisao stoppen. Für sein Verhalten zeigte der Schiedsrichter Schmidt folgerichtig die Rote Karte.

Den Feldverweis nahm der Trainer gelassen zur Kenntnis. Auf dem Weg in die Kabine symbolisierte Schmidt in die Richtung der wütenden Fans den Endstand, indem er mit seinen Fingern eine Zwei und eine Null formte. Schon auf der anschließenden Pressekonferenz gab sich der einstige Trainer von Eintracht Frankfurts Mario Götze bei PSV Eindhoven einsichtig. Er sei auf die Provokationen der Fans eingegangen. „Das ist nicht erlaubt und ich akzeptiere die Rote Karte“, fügte Schmidt an.

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Krösche musste Schmidt einst vertreten

Noch vor ein paar Jahreh nahm er in der Bundesliga eine Rote Karte nicht so einfach hin. Nach einem von Felix Zwayer ausgeprochenen Platzverweis weigerte sich Schmidt, den Platz zu verlassen. Das Spiel gegen Borussia Dortmund wurde daraufhin unterbrochen und erst nach einer Diskussion zwischen Zwayer und Schmidt fortgesetzt. In den folgenden drei Partien wurde der gesperrte Schmidt von seinem damaligen Co-Trainer Markus Krösche – dem heutigen Sportvorstand von Eintracht Frankfurt – vertreten. Zudem musste Schmidt eine Geldstrafe zahlen. Diese droht ihm nun wieder.

Benfica Lissabon ist auch in der Champions League noch vertreten. Dort zählt die SSC Neapel spätestens seit dem Sieg gegen Eintracht Frankfurt zu den Mitfavoriten. (jo)