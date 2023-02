Ex-Bundestrainer offiziell neuer Nationaltrainer von Südkorea

Von: Sascha Mehr

Der ehemalige deutsche Bundestrainer Jürgen Klinsmann, ist neuer Nationaltrainer Südkoreas und soll den Verband zur WM 2026 führen.

Seoul – Jürgen Klinsmann war seit drei Jahren ohne Trainerjob, doch jetzt hat er endlich eine neue Aufgabe. Wie der südkoreanische Verband offiziell mitteilte, wird der Weltmeister von 1990 neuen Nationaltrainer des asiatischen Staates. Der Schwabe tritt die Nachfolge des Portugiesen Paulo Bento an, der unmittelbar nach dem Ausscheiden im Achtelfinale der WM in Katar gegen Brasilien seinen Rücktritt angekündigt hatte.

Ex-Bundestrainer Klinsmann hat neuen Trainerjob

Klinsmann wird nach Angeben des südkoreanischen Verbandes KFA seine Arbeit bereits in der kommenden Woche antreten, sein Vertrag läuft bis nach der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Mit Michael Müller ist ein weiterer Deutscher beim südkoreanischen Verband angestellt. Er wurde kürzlich zum Technischen Direktor befördert und hat genau wie Klinsmann eine DFB-Vergangenheit. Er war Nachwuchstrainer, Scout und Talent Manager beim Deutschen Fußball-Bund (DFB).

Jürgen Klinsmann und Jogi Löw. © Hansjürgen Britsch / Imago Images

Von 2004 bis 2006 war Jürgen Klinsmann Bundestrainer und betreute die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 2006 im eigenen Land. Mit der DFB-Auswahl löste er einen Hype aus und schaffte es bis ins Halbfinale, wo dann gegen den späteren Weltmeister Italien Endstation war. Mit einem Sieg im Spiel um den dritten Platz gegen Portugal erreichte er mit seiner Mannschaft einen versöhnlichen Abschluss. Nach dem Turnier trat er zurück und sein damaliger Co-Trainer Jogi Löw übernahm die Nationalmannschaft.

Ex-Bundestrainer Klinsmann soll Südkorea zur WM 2026 führen

Für Klinsmann ist es die insgesamt fünfte Station als Trainer. Nach seinem Engagement beim DFB coachte er von 2011 bis 2016 die Nationalmannschaft der USA. Anschließend übernahm er auf Vereinsebene den Bayern München und Hertha BSC, beide Engagements waren aber nicht von Erfolg geprägt. Beim FC Bayern arbeitete er in der Saison 2008/09 nur zehn Monate, in Berlin hatte er das Amt des Cheftrainers ab Ende November 2019 nur drei Monate inne.

Das erste Länderspiel mit der südkoreanischen Nationalmannschaft hat Jürgen Klinsmann bereits am 24. März, wenn es in Ulsan gegen Kolumbien geht. Vom 16. Juni bis zum 16. Juli findet der Asien Cup in Katar statt, für den Südkorea qualifiziert ist. Großes Ziel ist aber die Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. (smr/SID)

Unterdessen stehen im März die ersten Länderspiele nach dem WM-Aus für Bundestrainer Flick und sein Team an. Dafür kündigte Flick auch personelle Überraschungen an.