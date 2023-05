Europa-League-Finale: So sehen Sie das Spiel Sevilla gegen AS Rom live im TV und Stream

Von: Lina Krull

Teilen

Das Finale in der Europa League zwischen dem FC Sevilla und der AS Rom steht kurz bevor. So sehen Sie das Spiel live im TV und Stream.

Budapest – Finalstimmung in der UEFA Europa League: Am Mittwoch (31. Mai) trifft der FC Sevilla in der Budapester Puskás Aréna auf die AS Rom. Roma konnte sich im Halbfinale gegen Bayer Leverkusen mit einem 1:0-Sieg im Hinspiel und einem Unentschieden (0:0) beim Wiedersehen in der BayArena durchsetzen. Ein 3:2-Gesamtsieg gegen Juventus Turin reichte für den FC Sevilla zum Einzug in das Finale des zweithöchsten Pokalwettbewerbs in Europa aus. Wer macht in diesem Jahr das Rennen um die begehrte Trophäe?

Sevilla mit viel Erfahrung in Europa League: Kann José Mourinho dagegenhalten?

Sechsmal stand Sevilla bislang im Endspiel des Wettbewerbs, sechsmal gingen die Andalusier als Sieger vom Platz – so häufig wie kein anderer Club. Dem entgegengesetzt steht der Trainer des Gegners AS Rom, José Mourinho. Er hat bereits fünf internationale Titel als Coach in den vergangenen Jahren gesammelt. Einer davon gelang dem Portugiesen im letzten Jahr: In der erstmals ausgetragenen Conference League sicherte er sich mit seinen Gelb-Roten den Titel.

Die Titelgier des 60-Jährigen ist ungebrochen. „Die DNA ist Motivation und Freude, der Wunsch nach großen Momenten“, sagte er vor seinem sechsten Europapokal-Finale als Trainer über sich selbst. Auch Sevilla-Trainer José Luis Mendilibar nimmt das Streben des Erfolgstrainers wahr, und erzählte vor dem Duell, Mourinho sei „einer der ganz Großen. Wenn man sich anschaut, wo er schon überall war und was er alles gewonnen hat, bekommt man Angst.“ Am Mittwoch um 21 Uhr wird sich in der ungarischen Hauptstadt zeigen, wer sich als Nachfolger von Eintracht Frankfurt zum Europa-League-Sieger krönen kann.

José Mourinho mit geballtem Schlussjubel beim Sieg im Halbfinale der Europa League gegen Bayer Leverkusen. © IMAGO/Cathrin MŸller /M.i.S.

Sevilla oder Rom? Die Infos zur Übertragung im Überblick

Begegnung: FC Sevilla - AS Rom Anpfiff: 21 Uhr Stadion: Puskás Aréna (Budapest) Übertragung: RTL und RTL+ (Abo)

FC Sevilla gegen AS Rom: Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream

Der TV-Sender RTL zeigt das Europa-League-Finale FC Sevilla gegen AS Rom am Mittwoch, 31. Mai 2023, live und in voller Länge im Free-TV.

am Mittwoch, 31. Mai 2023, live und in voller Länge im Free-TV. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung, der Anpfiff erfolgt dann um 21.00 Uhr.

um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung, der erfolgt dann um 21.00 Uhr. Zusätzlich kann das Spiel im Live-Stream bei RTL+ verfolgt werden. Hier ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Eine RTL+ Premium-Mitgliedschaft kostet monatlich 6,99 Euro.

Europa-League-Finale: Sevilla gegen Rom im Live-Ticker

Wir berichten vom Endspiel in der Europa League am Mittwoch im Live-Ticker.

Wichtige Spielszenen, Tore und Stimmen zum Spiel – in unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts!

(dpa/likr)