Es läuft „besser als erwartet“

Von: Jan Christian Müller

Ein Startup um Bernhard Peters und Thomas Hitzlsperger will Absteiger Aalborg BK in Dänemark wieder aufpampern.

Das Zwischenfazit von Bernhard Peters fällt trotz eines Rückschlags überaus zufriedenstellend aus: „Unser Projekt ist langfristig angelegt und hat sich bereits erheblich besser entwickelt als erwartet.“ Der ehemalige Hockey-Bundestrainer, später Führungskraft bei den Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim und Hamburger SV, hat im März 2023 eine mutige Operation am offenen Herzen eines Traditionsvereins in Angriff genommen.

Gemeinsam mit dem ehemaligen Nationalspieler Thomas Hitzlsperger, dem Ex-HSV-Marketingchef Joachim Hilke und weiteren Investoren hat Peters sich über die Firma „Sports Strategy Excellence 22“ beim dänischen Ex-Meister Aalborg BK eingekauft. Kaum waren die Neuen aus Deutschland dabei, stieg der viermalige dänische Meister allerdings aus der ersten Liga ab. Für Peters und sein Team kam das nicht unerwartet.

Denn als sie loslegten, erinnert sich Peters, „war die Mannschaft mit zehn Punkten abgeschlagen Letzter der 3F Superliga. Seitdem hat sie sich spielerisch extrem weiterentwickelt. Ende Mai standen wir im dänischen Pokalfinale, im Juni hat uns nach einer starken Aufholjagd ein Tor zum Klassenerhalt gefehlt.“ Die neue Saison in der zweiten dänischen Liga startete Aalborg am vergangenen Wochenende mit einem 3:0-Sieg bei B.93 Kopenhagen.

Rund 20 Prozent der Anteile kostete „Sports Strategy Excellence 22“ etwa zwei Millionen Euro. Der Anteilserwerb, hieß es, gehe mit einer umfangreicheren Finanzierungsrunde einher. Weitere sechs Millionen Euro würden in das langfristige Wachstum des Vereins, vor allem die Aalborger Ausbildungsakademie, gesteckt. Zudem besitzt das Peters-Hitzlsperger-Hilke-Unternehmen bis 2027 ein Vorkaufsrecht, um später die Mehrheit am Verein zu übernehmen.

Anders als das Projekt von Marco Bode, Jan Lehmann und Katja Kraus liegt der Fokus des eigenen Startups laut Peters „voll auf Aalborg BK und nicht auf mehreren Vereinsbeteiligungen gleichzeitig“. Grundsätzlich unterscheide sich „unser Konzept maßgeblich von den Kapitalmarkt getriebenen Modellen“. Auch geht die Einflussnahme in den Geschäftsbetrieb weiter: „Wir nehmen operative Rollen im Klub ein und entwickeln durch intensive Arbeit vor Ort den Verein vom Kinder, Nachwuchs- bis in den Profibereich in den nächsten Jahren erfolgreich weiter.“ Peters hat genau das vor allem bei der TSG Hoffenheim mit beachtlichem Erfolg geschafft. Derzeit führt der 63-Jährige in Hamburg das von ihm mitgegründete High Performance Sports Institut, wo zukünftige Führungskräfte im Sport aus- und weitergebildet werden.

Ziel beim schlafenden Riesen in Aalborg, zuletzt 2014 dänischer Meister, ist es laut Peters, „durch starke operative Einflussnahme auf das Tagesgeschäft ein sportlich wie wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen ,Aalborg BK´ aufzubauen“. Der Zeithorizont liegt bei fünf bis sieben Jahren. Sollte Aalborg dann ein wieder etablierter Spitzenklub in Dänemark geworden sein, wäre es eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Man darf gespannt sein.

