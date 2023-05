Es fehlt noch der Schwung

Teilen

Die EM-Planer 2024 erwarten mehr von der Bundesregierung und stellen ihre eigenen Pläne vor / Von Torsten Remsperger

Nein, auch die Fußballromantiker müssen einsehen: Die von Euphorie geprägten Erinnerungen an das „Sommermärchen“ während der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland sind längst eingetrübt – durch die fragwürdige Vergabe der damaligen WM, durch unschöne Vorkommnisse rund um die Weltturniere 2018 in Russland und im vorigen Winter in Katar.

„Korruption ist Gift für den Sport“, sagte Fanvertreter Dario Minden während einer Diskussionsrunde bei der Sportmanagementtagung zum Thema Euro 2024. Zu diesen hatte die privat geführte accadis Hochschule in ihre Räume im Osten Bad Homburgs Vertreter aus Sport, Politik und Wirtschaft eingeladen. Korruption ist das eine, Menschenrechtsverletzungen sind das andere. Viel thematisiert auch schon bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking.

„Russland, China, Katar. . .“, zählte Jens-Uwe Münker, Abteilungsleiter Sport des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport, auf. Kurze Pause. „Ich finde, wenn wir noch Großevents haben wollen, müssen wir jetzt auch mal zeigen, was wir selbst draufhaben.“ So sieht es auch Markus Stenger, neben Philipp Lahm Geschäftsführer der Euro 2024 GmbH. Sehr wichtig, so Stenger, sei offene Kommunikation vor der Europameisterschaft. Der Fokus liege auf dem Turnier, das vom 14. Juni bis 14. Juli zehn deutsche Spielorte, sogenannte Host Cities, in eine Art Ausnahmezustand versetzen soll.

„Wir wollen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Menschen aus ganz Europa Spaß haben“, sagte Stenger. Mehr Unterstützung seitens der Bundesregierung wünsche er sich noch. „Ich spüre da noch nicht so den Schwung, den wir vor der WM 2006 hatten.“

Fünf Spiele in Frankfurt

Was die Stadt Frankfurt tun möchte, um im Sommer des nächsten Jahres ein guter Gastgeber für Hunderttausende von Fußballfans zu sein, stellten Moritz Krämer und Daniela Wahl aus dem Sportamt schon einmal vor. Vier Vorrundenspiele (17., 20., 23. und 26. Juni) und ein Achtelfinalspiel (1. Juli) finden in Frankfurt statt. 30,2 Millionen Euro möchte die Stadt für die EM investieren.

Wie schon bei der WM 2006 ist die Fanmeile auf der städtischen Seite des Mainufers geplant. Der Mainkai soll während der EM autofrei sein. Auf einem Streifen von 1,6 Kilometern Länge können bis zu 30 000 Menschen die Spiele verfolgen, auch sportliche Mitmachangebote sind vorgesehen.

Geplant ist wie schon 2006 ein großer Bildschirm (Giant Screen) auf dem Main, kombiniert mit einer Bühne, auf dem Show-Acts auftreten können. Auf den alten Schienen nahe dem Mainufer sollen Waggons mit integrierten Bildschirmen in die Fanzone geschoben werden.

Geplant ist eine kostenlose Trinkwasserversorgung in der Fanzone, ein geringeres Müllaufkommen mittels einer Mehrwegpflicht, die Nutzung von Ökostrom und die Einrichtung rauchfreier Bereiche.

Was das Besucheraufkommen angeht, wird es eine Prognose erst geben, wenn am 2. Dezember in Hamburg die Gruppenauslosung stattgefunden hat und feststeht, welche Teams in Frankfurt spielen. Bereits klar ist: Am 20. Juni wird ein Vorrundenspiel der DFB-Elf in der Arena im Stadtwald stattfinden. Der Gegner ist noch unbekannt.