Es droht Flickwerk

Von: Jan Christian Müller

Da helfen auch die Streicheleinheiten der Kollegen nicht: Timo Werner hat sich am Knöchel verletzt. © dpa

Bundestrainer Hansi Flick beklagt kurz vor WM-Start mehrere lädierte Nationalspieler. Und der verletzungsträchtige November hat gerade erst begonnen. Ein Kommentar.

Vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2014, die aus deutscher Sicht recht zufriedenstellend endete, hatten Ex-Bundestrainer Joachim Löw und sein damaliger Assistent Hansi Flick wochenlang im Trainingscamp im Passeiertal Zeit, die lädierten Recken wieder auf Vordermann zu bringen. Philipp Lahm war kurz zuvor im DFB-Pokalfinale schon nach einer halben Stunde mit einem verschobenen Sprunggelenk ausgewechselt worden, Bastian Schweinsteiger hatte im Endspiel von Berlin wegen anhaltender Knieprobleme ganz zuschauen müssen, Mats Hummels wegen einer Fußblessur nur mit Schmerztabletten durchgehalten, Manuel Neuer erlitt bei einer Rettungsaktion Nähe der Außenlinie eine Schulterblessur. Sami Khedira schlug sich mit Nachwirkungen seines im November 2013 im Spiel gegen Italien erlittenen Kreuzbandrisses herum. Schließlich riss sich Marco Reus kurz vorm Abflug ein Syndesmoseband und musste zu Hause bleiben.

Das Ärzteteam des Deuschen Fußball-Bundes bekam das Lazarett Lahm, Schweinsteiger, Khedira, Neuer dank der ausdauernden Vorbereitung wieder auf Trab. Andernfalls wäre Löw vielleicht Bademeister am Strand vorm legendären Campo Bahia geworden oder Hausmeister der Ferienanlage, aber nie und nimmer Weltmeister in Rio.

Achteinhalb Jahre später sorgt sich der inzwischen zum Chef beförderte Hansi Flick ganz ähnlich wie 2014, mit dem feinen Unterschied: Es gibt kein Trainingslager unter der Frühlingssonne im schönen Südtirol mit ausschweifender Saunalandschaft und ausreichend Zeit, Nerven kitzelnd sinnlos mit Rennwagen durch die Berge zu heizen und Touristen umzumähen.

Am nächsten Donnerstag gibt Flick seinen 26-Mann-Kader bekannt. Am Mittwoch musste Stürmer Timo Werner schon nach 19 Minuten nach einem Foul mit schmerzendem linken Knöchel runter vom Feld. In den vergangenen Wochen gar nicht gespielt haben: die drei Münchner Leroy Sané (Muskelfaserriss im Oberschenkel Mitte Oktober), Thomas Müller (Hüfte und Leiste seit Ende September) und Manuel Neuer (immer wieder zwickt die Schulter heftig, seit 8. Oktober ohne Spielpraxis). Hinzu kommen: zum wiederholten Mal der Dortmunder Marco Reus (wegen Außenbandanriss letztes Spiel über 90 Minuten Mitte September) sowie der Gladbacher Jonas Hofmann (Schultereckgelenkssprengung Mitte Oktober), schließlich der Leverkusener Florian Wirtz nach dessen im März erlittenen Kreuzbandriss und Lukas Klostermann nach einer Operation am Syndesmoseband im August. Beide haben seitdem noch keine Minute wieder gespielt.

Hoffnung macht sich Flick, weil sich sämtliche der aufgezählten Spieler auf dem Wege der Besserung befinden (und ihre Genesung streng auf die WM ausgerichtet haben). Aber drei Bundesligaspieltage binnen acht Tagen finden bis zum Abflug am 14. November noch statt. Und: Der feucht-kalte November ist erfahrungsgemäß ein verletzungsträchtiger Monat. Es droht Flickwerk, wenn die Jungs nicht zeitig zusammengeflickt werden können.