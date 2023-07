Es drohen Härtefälle bei der DFB-Elf

Von: Frank Hellmann

Muss um ihr WM-Ticket bangen: Tabea Sellner. © IMAGO/Laci Perenyi

Der Ausleseprozess bei den DFB-Frauen vor der WM verschont die EM-Heldinnen nicht.

Eigentlich immer, wenn irgendwo eine Kamera auftaucht, steigt bei den deutschen Fußballerinnen fast demonstrativ die Laune. Kein Wunder, dass rund um den offiziellen Fototermin vor der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli und 20. August) mal wieder viel herumgealbert wurde. Bis sich alle 29 Nationalspielerinnen mitsamt den Trainerinnen und Trainern zum Teamfoto aufgestellt hatten, wurden Grimassen gezogen oder Tänze geprobt. Mittendrin mal wieder Frohnatur Laura Freigang.

Die Offensivspielerin von Eintracht Frankfurt weiß allerdings nicht, wie sich fühlen wird, wenn nach der Generalprobe gegen Sambia in Fürth (Freitag 20.30 Uhr/ARD) der endgültige WM-Kader benannt wird. Die als Wackelkandidatin geltende 25-Jährige hat vorsorglich für sich beschlossen: „Das Allerschlimmste was passieren könnte, wäre ja, dass ich nicht zu dem Turnier fahre. Aber das ist immer noch kein Weltuntergang.“

Britta Carlson und die zwei Optionen

Wie Co-Trainerin Britta Carlson berichtete, ist immer noch nicht entschieden, ob neben den 23 WM-Spielerinnen nicht noch ein oder zwei Fußballerinnen als Backups mitreisen, weil Nachnominierungen wegen des Jetlags problematisch sind. „Das hängt auch davon ab, wie fit der Kader ist, wenn wir nominieren“, erklärte die 45-Jährige.

Ob nun 23 oder vielleicht sogar 25 Protagonistinnen am kommenden Dienstag in den Flieger nach Sydney steigen: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sieht den bevorstehenden Ausleseprozess allein deshalb als „Herausforderung“ an, „weil wir so viel Qualität haben“. Sie würde im Trainingslager spüren, „dass einige vielleicht nicht so locker sind.“ Assistentin Carlson beobachtet: „Diese Woche ist die Nominierungswoche, man merkt den Spielerinnen die Spannung an.“

Es drohen prominente Härtefälle. Auf der Streichliste könnten auch EM-Heldinnen auftauchen. Mit Tabea Sellner, besser unter ihrem Mädchennamen Waßmuth bekannt, oder Lena Lattwein müssen zwei im Finale gegen England eingesetzte Spielerinnen ernsthaft zittern. Beide gehörten beim VfL Wolfsburg oft nicht zur Stammbesetzung. „Ich selber habe ein gutes Gefühl, aber niemand kann sich sicher sein“, gab Lattwein zu. Auf ihrer Position im zentralen Mittelfeld ist Melanie Leupolz nach der Geburt ihres Sohnes zurückgekehrt.

Sjoeke Nüsken diesmal dabei

Obgleich der DFB bereits vieles für die Betreuung in Australien mit einer eigenen Nanny in die Wege geleitet hat, ist eben nicht sicher, ob die einzige Mutter wirklich dabei ist. Gesetzt wie vor der WM 2019 ist die Stammkraft vom FC Chelsea nämlich nicht mehr.

Sjoeke Nüsken muss diesmal nicht befürchten, wie vor der EM kurzfristig gestrichen zu werden: Die von der Eintracht jetzt zu Chelsea gewechselte Allrounderin ist fest in der Innenverteidigung eingeplant. Aus der Frankfurter Fraktion haben ansonsten Sophia Kleinherne, Sara Doorsoun und Nicole Anyomi ihren Platz sicher.

Paulina Krumbiegel reist ab

Ein WM-Traum ist am Mittwoch geplatzt: Paulina Krumbiegel fiel im Test gegen Vietnam (2:1) zwar mit einem Hackentor und ihrer Dynamik auf der linken Seite positiv auf, litt aber zuletzt an muskulären Problemen. Bundestrainerin Voss-Tecklenburg entschied daher, auf die 25-Jährige von der TSG Hoffenheim zu verzichten, die sich bereits vom Team verabschiedete, um nicht noch eine Folgeverletzung zu riskieren.



Vermutet wird, dass auch ihre Klubkolleginnen Sarai Linder und die nach Wolfsburg wechselnde Chantal Hagel durchs Rüttelsieb rauschen, auch Janina Minge (SC Freiburg) dürfte es trotz ihrer Beförderung nach der ersten Maßnahme schwer haben.



Offen, wer hinter Merle Frohms und Ann-Katrin Berger als dritte Torhüterin mitkommt: Stina Johannes von Eintracht Frankfurt oder Ena Mahmutovic vom MSV Duisburg. Letztere wäre mit 19 Jahren die Jüngste der Reisegruppe.



Vor vier Jahren in Frankreich hatte Lena Oberdorf mit gerade 17 eine Birgit Prinz als jüngste deutsche WM-Spielerin abgelöst. Als Teampsychologin kümmert sich die Frankfurter Rekordspielerin auch rund um dieses Turnier wieder um alle, die vielleicht mit dem Druck nicht klarkommen. Die auch heute noch extrem öffentlichkeitsscheue 45-Jährige sei eine wichtige Ansprechpartnerin gerade für Spielerinnen, „die mal ein, zwei Tage neben der Spur laufen“, verriet Carlson. Nur gute Laune herrscht dann in einem Casting-Prozess eben nicht, wenn die Kameras ausgeschaltet sind. .