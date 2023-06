Equal-Pay-Debatte beim DFB: Realismus bei Prämien ist nötig

Von: Frank Hellmann

Wollen ein erfolgreiches WM-Turnier in Australien und Neuseeland spielen: die DFB-Spielerinnen. © dpa

Ausgerechnet jetzt, wo die WM-Prämien alles übertreffen, was deutsche Nationalspielerinnen zu fordern gewagt hätten, regt sich schon wieder Kritik. Ein Kommentar.

Equal Pay hat in vielen Bereichen der Gesellschaft seine Berechtigung. Vor allem in Berufen, in den Frauen und Männer exakt dieselbe Arbeit verrichten, ist ungleiche Bezahlung nicht akzeptabel. Doch gehorcht der Profisport leider anderen Gesetzen, weil Angebot und Nachfrage die Entlohnung bestimmen. Schon Amateure im Ironman leisten oft mehr als mancher Profi im Fußball, dennoch sind die Einkommen höchst ungleich. Um die einen scharen sich weniger, um die anderen mehr Fans, Medien und Sponsoren, die nun mal zusammen den Zahlmeister in dieser Unterhaltungsbranche geben.

Daher rühren auch die Unterschiede in der Bezahlung von Frauen und Männern im Fußball. Fifa, Uefa und DFB haben die gesellschaftliche Zeichen erkannt und nehmen Angleichungen vor. Ausgerechnet jetzt, wo der Weltverband selbst die Prämien für alle Spielerinnen der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) regelt – und mit den Summen alles übertrifft, was deutsche Nationalspielerinnen zu fordern gewagt hätten – regt sich schon wieder Kritik.

Warum hat der DFB nicht aufgestockt? Nun ja, weil für ihn dieses Turnier ohnehin wieder ein Zuschussgeschäft ist. Wie der gesamte Frauen- und Mädchenfußball. Die Investitionen tätigt der Verband gerne und glaubhaft, aber er hat eine Verantwortung, irgendwann wieder einen ausgeglichenen Haushalt zu präsentieren. Politiker:innen, Gesellschaft und Teile der Medien haben sich mit den Fußballerinnen exakt das falsche Beispiel für Equal Pay ausgesucht.

Es spricht doch Bände, dass die Spielerinnen gar nicht danach verlangen. Ob Alexandra Popp, Lina Magull oder Laura Freigang: Keine der Wortführerinnen vom VfL Wolfsburg, FC Bayern oder Eintracht Frankfurt stellt solche Forderungen auf. Manche betonen sogar, dass schneller Equal Play, also die gleichen Bedingungen für alle Bundesliga-Spielerinnen umgesetzt werden sollte.

Sie wissen, dass sie im Vergleich zu Basketball-, Handball- oder Volleyball-Nationalspielerinnen privilegiert sind, die von derartiger medialer und finanzieller Wertschätzung nur träumen können. Wenn die Fifa bereits 56 000 Euro jeder Akteurin garantiert, wenn die WM-Gruppe mit Marokko, Kolumbien und Südkorea überstanden wird und rund 250 000 Euro beim WM-Titel ausgeschüttet, ist das mehr als genug. In der Prämienfrage der DFB-Frauen ist Realismus gefragt.