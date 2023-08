Kane-Showdown noch heute: FC Bayern setzt Spurs finale Deadline um Mitternacht

Von: Melanie Gottschalk

Der FC Bayern bringt nun so richtig Bewegung in den Poker um Stürmer Harry Kane – und hat Tottenham eine finale Deadline gesetzt.

München – Kommt es jetzt zum finalen Showdown im Poker um den englischen Stürmer Harry Kane? Laut tz-Informationen hat der FC Bayern den Spurs eine mutige Deadline gesetzt. Sollte bis heute um Mitternacht das letzte Angebot der Münchner von Tottenham nicht akzeptiert werden, wird man dieses zurücknehmen – und sich nach einer Alternative für Kane umsehen. Die englische Zeitung The Telegraph hatte zuerst darüber berichtet.

Harry Kane Geboren am: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), Walthamstow, Vereinigtes Königreich Position: Sturm Aktueller Marktwert: 90 Millionen Euro (Quelle: Transfermarkt.de)

FC Bayern setzt Deadline – Tottenham-Boss will mehr Geld für Top-Stürmer

Die Deadline kommt sehr überraschend. Denn der FC Bayern hatte sich in den vergangenen Monaten intensiv um den 30 Jahre alten Stürmer bemüht, Verein und Spieler sollen sich auch bereits einig sein. Es war deshalb nicht damit zu rechnen, dass sie jetzt diesen mutigen Schritt wagen, mit dem sie auch scheitern könnten. Doch der FC Bayern will Gewissheit – und das ist verständlich. Aus Bayerns Chefetage ist zu hören, dass es jetzt alles ganz schnell gehen könnte – egal in welche Richtung die Entscheidung fällt. Dort spricht man auch von einem „Drahtseilakt“, Tottenham-Boss Daniel Levy soll indes „not amused“ über die Deadline sein.

Dieser wollte seinen Star eigentlich nicht abgeben, blockte deshalb die ersten Angebote des deutschen Rekordmeisters ab. In der vergangenen Woche kam es dann zu einem erneuten Treffen der Parteien in London, man habe sich dort angenähert, laut tz-Informationen lag man aber immer rund 15 bis 20 Millionen Euro bei der Ablöse auseinander. Zu diesem Zeitpunkt fiel die 100-Millionen-Euro-Marke noch nicht, der FC Bayern soll aber bereit gewesen sein, diese Ablöse in ihrem nächsten Angebot zu bieten.

Der finale Showdown um Harry Kane deutet sich offenbar an. © Malte Ossowski/imago

FC Bayern drückt bei Harry Kane aufs Gas

Jetzt drückt der FC Bayern aber aufs Gas und will endlich eine Entscheidung von der Tottenham-Seite. Ob es dabei um ein Angebot über 100 Millionen Euro geht? Nicht bekannt, eine Entscheidung deutete sich aber schon länger an. Denn wie die Londoner Lokalzeitung Evening Standard bereits zu Beginn der Woche berichtete, hatte Kane angedeutet, dass er in sein letztes Vertragsjahr mit den Spurs gehen würde, sollte er zum Beginn der neuen Premier-League-Saison am 12. August für den Verein auflaufen. (msb)