Englands Nationalhymne: So lautet der Text zu „God Save the Queen“

Von: Nico Scheck

Englands Nationalspieler um Superstar Harry Kane (l.) singen zur Hymne. © IMAGO/Nick Potts

Jeder Fußball-Fan kennt sie: die englische Nationalhymne. Doch wie lautet der Text von „God Save the Queen“ - und woher kommt die Hymne?

London – 60.000 Fans, volles Haus in Wembley. Wenn dann noch die englische Nationalhymne ertönt, ist Gänsehaut vorprogrammiert. Die Hymne Englands zählt mit ihrer eingängigen Melodie zu den einprägsamsten weltweit. Doch was steckt hinter „God Save the Queen“?

Englands Nationalhymne: Welche Länder singen „God Save the Queen“?

„Englische“ Nationalhymne stimmt genau genommen nicht ganz. Denn: „God Save the Queen“ ist vielmehr das Lied des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland. Zudem ist sie auch eine der beiden Nationalhymnen von Neuseeland und die Königshymne aller Commonwealth Realms.

Das ist der Text zu Englands Nationalhymne

God save our gracious Queen,

Long live our noble Queen,

God save the Queen!

Send her victorious,

Happy and glorious,

Long to reign over us;

God save the Queen!

Scatter her enemies

And make them fall;

Confound their politics,

Frustrate their knavish tricks,

On Thee our hopes we fix,

God save us all!

On her be pleased to pour;

Long may she reign;

May she defend our laws,

And ever give us cause

To sing with heart and voice,

God save the Queen!

Wie lautet Englands Nationalhymne „God Save the Queen“ auf deutsch?

Gott schütze unsere gnädige Königin!

Lang lebe unsere edle Königin,

Gott schütze die Königin!

Lass sie siegreich,

Glücklich und ruhmreich sein,

Auf dass sie lang über uns herrsche!

Gott schütze die Königin!

Zerstreue ihre Feinde,

Und bring sie zu Fall;

Vereitle ihre Winkelzüge,

Durchkreuze ihre schurkischen Pläne!

Auf Dich setzen wir unsere Hoffnungen.

Gott schütze uns alle!

geruhe sie zu überschütten,

Möge sie lange herrschen,

Möge sie unsere Gesetze verteidigen

Und uns stets Grund geben,

Mit Herz und Stimme zu singen:

Gott schütze die Königin!

Englands Nationalhymne: Strophen, Entstehung und Komponist

Die Hymne des Vereinigten Königreichs besteht insgesamt aus sechs Strophen. Bei Fußballspielen der englischen Nationalmannschaft wird jedoch nur die erste Strophe gesungen. Generell werden die letzten drei Strophen der Hymne meist nicht mehr gesungen.

Unklar ist, wer „God Save the Queen“ wirklich geschrieben hat. Laut einigen Quellen gilt Henry Carey als Urheber der Melodie. Andere Quellen nennen John Bull oder Jean-Baptiste Lully als Urheber. Die Melodie stammt vermutlich aus dem 17. Jahrhundert.

In ihrer heutigen Form existiert die britische Nationalhymne seit dem 18. Jahrhundert. 1745 wurde sie in London erstmals öffentlich aufgeführt – zur Ehrung des damaligen Königs Georg II. von Großbritannien und Irland.

Warum sich Titel und Strophen von Englands Hymne immer wieder ändern

Besonders an der englischen Hymne ist außerdem, dass sich Titel und Strophen in regelmäßigen Abständen ändern. So entsprechen die Zeilen immer dem Geschlecht des Staatsoberhauptes. Seit 70 Jahren, also seit der Amtszeit von Queen Elizabeth II., lautet der Titel „God Save the Queen“. Auch die Strophen sind demnach angepasst.

Vor ihrer Regentschaft hieß die Hymne aber noch „God Save the King“, in Anlehnung an König George VI. (nc)