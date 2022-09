England gegen Deutschland: Nations League heute live im TV und im Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Deutschland trifft in der Nations League auf England. © IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Am 6. Spieltag der UEFA Nations League ist die DFB-Auswahl zu Gast in England. So sehen Sie das Spiel heute live im TV und im Stream.

Frankfurt – Am 6. und letzten Spieltag der Nations League ist Deutschland zu Gast in England. Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick will im abschließenden Spiel vor Beginn der WM 2022 einen Sieg einfahren, um selbstbewusst auf die Weltmeisterschaft im November blicken zu können.

In der Nations League kann die DFB-Auswahl nicht mehr ihre Gruppe gewinnen und hat damit keine Chancen auf das Finalturnier. Grund ist die Heimniederlage gegen Ungarn, die gleichzeitig die erste Schlappe unter Hansi Flick als Bundestrainer ist. Gegen Ungarn hieß es am Ende 0:1. Torschütze des Tages war Adam Szalai mit einem sehenswerten Treffer mit der Hacke in der Anfangsphase der Partie. Die DFB-Elf spielte sich zu wenig Möglichkeiten heraus und agierte zu fehlerhaft über die gesamten 90 Minuten.

England gegen Deutschland: Letzter Spieltag der Nations League

„Das muss uns eine Lehre sein. Das war in großen Teilen heute einfach zu wenig. Die Niederlage haut uns als Mannschaft nicht um, wir gehen unsere Weg weiter. Das nervt heute und tut weh, aber wir lassen uns nicht unterkriegen und wollen gegen England eine Reaktion und eine Leistungssteigerung zeigen“, sagte Jonas Hofmann nach der Partie.

Thomas Müller, der den mit Corona infizierten Manuel Neuer als Kapitän vertreten hatte, zeigte sich nach der Niederlage enttäuscht: „Es war so, dass wir manchmal unbedrängte Fehler gemacht haben, das hat fast alle Spieler betroffen. Wir stehen relativ argumentlos da, aber das Trainerteam und wir als Mannschaft stehen zusammen. Wir wissen um die Situation, es wird viele Berichte geben. Aber da müssen wir darüberstehen und das Konzept weiter verfolgen, das der Trainer vorgibt.“

Bundestrainer Hansi Flick bleibt trotz der Niederlage entspannt im Hinblick auf die WM 2022. „Nein ich mache mit keine Sorgen. Es ist einfach so, dass solche Spiele auch mal vorkommen - lieber jetzt als dann im November. Die Mannschaft ist wach gemacht worden, und ich glaube, dass tut ihr dann auch gut“, so der 57-Jährige.

Anpfiff des Spiels England gegen Deutschland in der Nations League ist am Montag, den 26. September 2022, um 20.45 Uhr in England. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im Free-TV und im Live-Stream schauen können.

England gegen Deutschland: Nations League live im Free-TV

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Nations League-Partie zwischen England und Deutschland am Montag, 26.09.2022, live und in voller Länge im Free-TV

zeigt die zwischen am Montag, 26.09.2022, live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 20.45 Uhr.

England gegen Deutschland: Nations League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Nations League-Spiel zwischen England und Deutschland am Montag, 26.09.2022 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt das Nations zwischen am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Nations League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

(smr)