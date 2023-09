EM-Tickets von 30 bis 2000 Euro

Von: Jan Christian Müller

Freie Plätze wird es laut Erwartung der Uefa bei der EM 2024 in Deutschland nicht geben. Imago Images © IMAGO/ActionPictures

Uefa veröffentlicht Ticketpreise für die EM 2024 in Deutschland / Günstigste Finalkarte 95 Euro.

Martin Kallen will, dass es ein „großes Fest“ wird, „mindestens so wie 2006“. Das sind in der Tat hohe Erwartungen des Projektleiters der Europäischen Fußball-Union an die Fußball-Europameisterschaft 2024, die im kommenden Sommer vom 14. Juni bis 14 Juli in Deutschland stattfindet. Am Dienstagmittag hat die Uefa nun die Ticketpreise und das Prozedere für die Kartenbestellung veröffentlicht. Das dürfte für eine ganze Menge Menschen von hohem Interesse sein, wenngleich die deutsche Nationalmannschaft ja gerade nicht die Sterne vom Himmel spielt.

Ganz billig wird es nicht, die 51 Spiele vor Ort zu begutachten, die am 2. Dezember in der Hamburger Elbphilharmonie ausgelost werden. Die Ticketpreise beginnen für die insgesamt 2,7 Millionen Karten auf den günstigsten Kurvenplätzen bei 30 Euro für ein Gruppenspiel und enden im Finale bei 1000 Euro in Kategorie eins. Zudem gibt es eine kleine Anzahl sogenannte Prime-Seats, die zwischen 400 und 2000 Euro kosten. Und für den besonders gut betuchten Gast werden selbstverständlich auch die Business- und Logenbereiche geöffnet, wo die Preise bei 1250 Euro in der Clublounge bzw. 2300 Euro in der Skybox pro Ticket beginnen und Verpflegung inbegriffen ist.

Während in diesen gediegenen Hospitalitybereichen bereits seit geraumer Zeit Karten erworben werden können, öffnet die Uefa den öffentlichen Verkauf am 3. Oktober über die Homepage euro2024.com. Bis zu vier Karten pro Antrag können nur online bestellt werden und werden ausnahmslos digital ausgestellt. Sollten Spiele überbucht sein, wovon man bei der Uefa ausgeht, entscheidet ein Losverfahren. Stehplätze gibt es nicht.

1,2 Millionen Tickets werden über diese erste Phase bis zum 26. Oktober verkauft, ohne dass die Gruppenspiele schon feststehen. Möglicher Kritik, dass die billigsten Karten ab Achtelfinale 50 Euro kosten und bis zum Endspiel dann auf 95 Euro in der günstigsten Kategorie steigen, begegnet Uefa-Manager Kallen so: „Die Nachfrage wird viel größer sein als das Angebot. Wenn die Karten zu günstig angeboten werden, landen viel zu viele Tickets auf dem Schwarzmarkt.“

Da hat Martin Kallen hat einen Punkt. Wahr ist aber auch, dass die Uefa mit den erwarteten Ticketerlösen Geld verdienen will und mit 300 Millionen Euro kalkuliert, was rund 18 Prozent der erwarteten Gesamteinnahmen (vor allem durch Medienerlöse und Sponsoren) von 2,3 Milliarden Euro entspricht.

EM in zehn Stadien

Nach der Gruppenauslosung Anfang Dezember stellt die Uefa dann noch einmal eine Million Karten in einer zweiten Verkaufsphase ein. Das geschieht dann über die nationalen Verbände ganz gezielt für deren Spiele. Die deutsche Mannschaft, das steht bereits fest, spielt am Freitag, 14. Juni um 21 Uhr das Eröffnungsspiel in München, am Mittwoch, 19. Juni in Stuttgart und am Sonntag, 23. Juni in Frankfurt/Main.

Die EM findet außerdem in Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig und Berlin statt, wo im Olympiastadion am 14. Juli um 21 Uhr das Finale angepfiffen wird.

Da sich die Uefa und das von Turnierdirektor Philipp Lahm angeführte Organisationskomitee Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben haben, ist der öffentliche Nahverkehr in den Ticketpreisen enthalten, Bahnkarten kosten one way mit gültiger Eintrittskarte durch ganz Deutschland 29,90 Euro.

Für Rollstuhlfahrer:innen verteilt die Uefa 42 000 Plätze für 30 Euro, eine Begleitpersonen darf kostenlos mit ins Stadion. 10 000 Tickets gehen laut Uefa an benachteiligte Kinder.

Auf weniger benachteiligte Menschen verteilen sich schließlich rund eine halbe Million Eintrittskarten. So viele bekommen zusammengerechnet Sponsoren, die zehn Gastgeberstädte, die Uefa mit ihren 55 angeschlossenen Verbänden und die Edelfans in den Hospitalityzonen.