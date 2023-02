Spielplan der EM 2024: Wann Sie Urlaub nehmen sollten

Von: Melanie Gottschalk

2024 findet die Fußball-EM in Deutschland statt. Hier gibt es den Spielplan mit allen Tabellen, Spielen und Ergebnissen.

Frankfurt – Nach einer verschobenen Europameisterschaft 2020 aufgrund des Coronavirus und einer umstrittenen Weltmeisterschaft 2022 in Katar, die im Winter stattfand, wird die EM 2024 nun wieder nach dem gewohnten Muster ablaufen. Am 14. Juni wird das Turnier eröffnet, rund vier Wochen später, am 14. Juli 2024, findet das Finale statt. Gesucht wird der Nachfolger für den amtierenden Europameister Italien. Gastgeberland Deutschland wird dabei den Fußballverrückten Europas ein tolles Fest bieten.

Wie schon bei der letzten Europameisterschaft werden auch bei der EM 2024 24 Teams um den Titel kämpfen. Hier finden Sie alle Termine und den Spielplan.

2024 findet die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland statt. © Dwi Anoraganingrum/imago

Termin-Ablauf bei der EM 2024 in Deutschland

Turnierbeginn: 14. Juni 2024

14. Juni 2024 Das erste Spiel des Turniers: Deutschland gegen N. N. in der Allianz Arena in München

Deutschland gegen N. N. in der Allianz Arena in München Gruppenphase: 14. Juni 2024 bis 26. Juni 2024

14. Juni 2024 bis 26. Juni 2024 Achtelfinale: 29. Juni 2024 bis 2. Juli 2024

29. Juni 2024 bis 2. Juli 2024 Viertelfinale: 5. bis 6. Juli 2024

5. bis 6. Juli 2024 Halbfinale : 9. bis 10. Juli 2024

: 9. bis 10. Juli 2024 Finale: 14. Juli 2024

In welchen Stadien wird gespielt?

Ausgetragen wird die EM 2024 in insgesamt zehn Stadien. Das sind die Stadien zur Fußball-Europameisterschaft:

Olympiastadion (Berlin), Kapazität: 70.033

Volksparkstadion (Hamburg), Kapazität: 50.215

Red Bull Arena (Leipzig), Kapazität: 46.635

RheinEnergieStadion (Köln), Kapazität: 46.922

Signal-Iduna-Park (Dortmund), Kapazität: 61.524

Veltins-Arena (Gelsenkirchen), Kapazität: 49.471

Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf), Kapazität: 46.264

Mercedes-Benz-Arena (Stuttgart), Kapazität: 50.998

Deutsche Bank Park (Frankfurt), Kapazität: 48.057

Allianz Arena (München), Kapazität: 66.026

Alle Gruppen bei der EM 2024 in Deutschland

Die Gruppen für die EM 2024 in Deutschland stehen noch nicht fest. Das Qualifikationsturnier findet vom 23. März bis 21. November 2023 statt, 53 Nationen nehmen daran teil. Deutschland ist als Gastgeber bereits für das Turnier qualifiziert, das DFB-Team entschied sich deshalb gegen die Teilnahme an dem Qualifikationsturnier. Russland wurde aufgrund des Angriffskriegs gegen die Ukraine von der EM 2024 ausgeschlossen.

Fest steht bereits, dass das DFB-Team rund um Bundestrainer Hansi Flick der Gruppenkopf der Gruppe A werden wird.

Der Spielplan zur EM 2024 in Deutschland

Im Folgenden finden Sie den Spielplan und alle Ergebnisse zur EM 2024 in Deutschland nach Gruppen sortiert. Die Tabellen werden laufend aktualisiert.

EM 2024 Spielplan und Ergebnisse - Gruppe A:

Datum Uhrzeit Stadion Begegnung Ergebnis 14. Juni 2023 21 Uhr Allianz Arena, München Deutschland - A2 -:- 15. Juni 2023 noch nicht bekannt RheinEnergieStadion, Köln A3 - A4 -:- 19. Juni 2023 noch nicht bekannt RheinEnergieStadion, Köln A2 - A4 -:- 19. Juni 2023 noch nicht bekannt Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart Deutschland - A3 -:- 23. Juni 2023 noch nicht bekannt Deutsche Bank Park, Frankfurt A4 - Deutschland -:- 23. Juni 2023 noch nicht bekannt Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart A2 - A3 -:-

Die aktuelle Tabelle der Gruppe A:

Platz Team Spiele Tore \tPunkte 1. Deutschland 2. A2 3. A3 4. A4

EM 2024 Spielplan und Ergebnisse - Gruppe B:

Datum Uhrzeit Stadion Begegnung Ergebnis 15. Juni 2023 noch nicht bekannt Olympiastadion, Berlin B1 - B2 -:- 15. Juni 2023 noch nicht bekannt Signal-Iduna-Park, Dortmund B3 - B4 -:- 19. Juni 2023 noch nicht bekannt Volksparkstadion, Hamburg B4 - B2 -:- 20. Juni 2023 noch nicht bekannt Veltins-Arena, Gelsenkirchen B1 - B3 -:- 24. Juni 2023 noch nicht bekannt Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf B4 - B1 -:- 24. Juni 2023 noch nicht bekannt Red Bull Arena, Leipzig B2 - B3 -:-

Die aktuelle Tabelle der Gruppe B:

Platz Team Spiele Tore \tPunkte 1. B1 2. B2 3. B3 4. B4

EM 2024 Spielplan und Ergebnisse - Gruppe C:

Datum Uhrzeit Stadion Begegnung Ergebnis 16. Juni 2023 noch nicht bekannt Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart C1 - C2 -:- 16. Juni 2023 noch nicht bekannt Veltins-Arena, Gelsenkirchen C3 - C4 -:- 20. Juni 2023 noch nicht bekannt Deutsche Bank Park, Frankfurt C2 - C4 -:- 20. Juni 2023 noch nicht bekannt Allianz Arena, München C1 - C3 -:- 25. Juni 2023 noch nicht bekannt RheinEnergieStadion, Köln C4 - C1 -:- 25. Juni 2023 noch nicht bekannt Allianz Arena, München C2 - C3 -:-

Die aktuelle Tabelle der Gruppe C:

Platz Team Spiele Tore \tPunkte 1. C1 2. C2 3. C3 4. C4

EM 2024 Spielplan und Ergebnisse - Gruppe D:

Datum Uhrzeit Stadion Begegnung Ergebnis 16. Juni 2023 noch nicht bekannt Volksparkstadion, Hamburg D1 - D2 -:- 17. Juni 2023 noch nicht bekannt Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf D3 - D4 -:- 21. Juni 2023 noch nicht bekannt Olympiastadion, Berlin D1 - D3 -:- 21. Juni 2023 noch nicht bekannt Red Bull Arena, Leipzig D2 - D4 -:- 25. Juni 2023 noch nicht bekannt Signal-Iduna-Park, Dortmund D4 - D1 -:- 25. Juni 2023 noch nicht bekannt Olympiastadion, Berlin D2 - D3 -:-

Die aktuelle Tabelle der Gruppe D:

Platz Team Spiele Tore \tPunkte 1. D1 2. D2 3. D3 4. D4

EM 2024 Spielplan und Ergebnisse - Gruppe E:

Datum Uhrzeit Stadion Begegnung Ergebnis 17. Juni 2023 noch nicht bekannt Deutsche Bank Park, Frankfurt E1 - E2 -:- 17. Juni 2023 noch nicht bekannt Allianz Arena, München E3 - E4 -:- 21. Juni 2023 noch nicht bekannt Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf E2 - E4 -:- 22. Juni 2023 noch nicht bekannt RheinEnergieStadion, Köln E1 - E3 -:- 26. Juni 2023 noch nicht bekannt Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart E4 - E1 -:- 26. Juni 2023 noch nicht bekannt Deutsche Bank Park, Frankfurt E2 - E3 -:-

Die aktuelle Tabelle der Gruppe E:

Platz Team Spiele Tore \tPunkte 1. E1 2. E2 3. E3 4. E4

EM 2024 Spielplan und Ergebnisse - Gruppe F:

Datum Uhrzeit Stadion Begegnung Ergebnis 18. Juni 2023 noch nicht bekannt Signal-Iduna-Park, Dortmund F1 - F2 -:- 18. Juni 2023 noch nicht bekannt Red Bull Arena, Leipzig F3 - F4 -:- 22. Juni 2023 noch nicht bekannt Signal-Iduna-Park, Dortmund F1 - F3 -:- 22. Juni 2023 noch nicht bekannt Volksparkstadion, Hamburg F2 - F4 -:- 26. Juni 2023 noch nicht bekannt Volksparkstadion, Hamburg F4 - F1 -:- 26. Juni 2023 noch nicht bekannt Veltins-Arena, Gelsenkirchen F2 - F3 -:-

Die aktuelle Tabelle der Gruppe F:

Platz Team Spiele Tore \tPunkte 1. F1 2. F2 3. F3 4. F4

EM 2024 Spielplan und Ergebnisse - K.o.-Phase: Achtelfinale

Für das Achtelfinale der EM 2024 in Deutschland qualifizieren sich jeweils die Gruppenersten und -zweiten sowie die vier Gruppendritten.

Datum Uhrzeit Stadion Begegnung Ergebnis 29. Juni 2023 noch nicht bekannt Signal-Iduna-Park, Dortmund Sieger Gr. A - Zweiter Gr. C -:- 29. Juni 2023 noch nicht bekannt Olympiastadion, Berlin Zweiter Gr. A - Zweiter Gr. B -:- 30. Juni 2023 noch nicht bekannt RheinEnergieStadion, Köln Sieger Gr. B - Dritter A/D/E/F -:- 30. Juni 2023 noch nicht bekannt Veltins-Arena, Gelsenkirchen Sieger Gr. C - Dritter D/E/F -:- 01. Juli 2023 noch nicht bekannt Deutsche Bank Park, Frankfurt Sieger Gr. F - Dritter A/B/C -:- 01. Juli 2023 noch nicht bekannt Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf Zweiter Gr. D - Zweiter Gr. E -:- 02. Juli 2023 noch nicht bekannt Allianz Arena, München Sieger Gr. E - Dritter A/B/C/D -:- 02. Juli 2023 noch nicht bekannt Red Bull Arena, Leipzig Sieger Gr. D - Zweiter Gr. F -:-

EM 2024 Spielplan und Ergebnisse - K.o.-Phase: Viertelfinale

Datum Uhrzeit Stadion Begegnung Ergebnis 05. Juli 2023 noch nicht bekannt Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart Sieger AF 3 - Sieger AF 1 -:- 05. Juli 2023 noch nicht bekannt Volksparkstadion, Hamburg Sieger AF 5 - Sieger AF 6 -:- 06. Juli 2023 noch nicht bekannt Olympiastadion, Berlin Sieger AF 7 - Sieger AF 8 -:- 06. Juli 2023 noch nicht bekannt Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf Sieger AF 4 - Sieger AF 2 -:-

EM 2024 Spielplan und Ergebnisse - K.o.-Phase: Halbfinale

Datum Uhrzeit Stadion Begegnung Ergebnis 09. Juli 2023 noch nicht bekannt Allianz Arena, München Sieger VF 1 - Sieger VF 2 -:- 10. Juli 2023 noch nicht bekannt Signal-Iduna-Park, Dortmund Sieger VF 3 - Sieger VF 4 -:-

EM 2024 Spielplan und Ergebnisse - K.o.-Phase: Finale

Datum Uhrzeit Stadion Begegnung Ergebnis 14. Juli 2023 noch nicht bekannt Olympiastadion, Berlin Sieger HF 1 - Sieger HF 2 -:-

