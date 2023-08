Eintracht U21 gibt sich keine Blöße

Von: Stefan Fritschi

3:1-Sieg über den Letzten TuS Koblenz vorm Hessenderby bei Hessen Kassel.

Eintracht Frankfurts U21 ist binnen fünf Tagen der zweite Heimsieg gelungen. Nach dem überraschenden 5:0 über den FC Homburg bezwang die Mannschaft von Trainer Kristjan Glibo den Tabellenletzten TuS Koblenz 3:1 (1:1). Damit verbesserte sich die SGE auf den vierten Rang der Fußball-Regionalliga Südwest.

Vor knapp 1000 Zuschauenden Dreieich ging im Aufsteigerduell Koblenz in Führung. Elion Shaqiri traf per Kopfball (24.). Die Freude des Klubs vom Mittelrhein währte allerdings nur sechs Minuten: Nacho traf im zweiten Versuch zum Ausgleich. Nach der Pause brachte der spanische Torjäger die Eintracht per Hacke in Führung (57.), ehe Noel Futkeu den sich bietenden Raum zum 3:1 nutzte (66.).

„In der ersten Hälfte waren wir nicht zufrieden mit unserer Leistung. Im zweiten Durchgang konnten wir aber eine Schippe drauflegen und dominanter auftreten“, resümierte Glibo. Das sind gute Voraussetzungen, um am Mittwoch (19 Uhr) bei Hessen Kassel zu bestehen. fri

