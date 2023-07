Eintracht Frankfurt zum Anfassen

Von: Ingo Durstewitz

Redebedarf: Der neue Eintracht Cheftrainer Dino Toppmöller (rechts) und Mario Götze sprechen beim offiziellen Trainingsauftakt miteinander. © dpa

Vor rund 1000 Fans startet der Bundesligist in die Saison, die mit einer Ansprache von Coach Toppmöller beginnt: „Jeder muss mal über den Punkt drüber gehen“

Hinterher, nach den ersten knackigen 90 Minuten unter Trainer-Frischling Dino Toppmöller, bekam jeder der 25 Eintracht-Profis in den schicken neuen Jerseys einen schwarzen Edding in die Hand gedrückt und musste zur Zusatzschicht ans Absperrgitter. Rund 1000 Fans, die eine Freikarte fürs erste öffentliche Training des Bundesligisten vom Main ergattert hatten (die übrigens binnen weniger Minuten vergriffen waren), warteten geduldig auf ihre Lieblinge, die alten Hasen Makoto Hasebe und Sebastian Rode machten den Beginn, kein Fotowunsch wurde abgeschlagen, keine Autogrammkarte nicht handsigniert.

Auch Dino Toppmöller schrieb sich beinahe die Finger wund, ehe er sich zu einem kurzen Plausch zu den Medien begab. Dass man sich auf den Weg zu den Fans macht, sei eine Selbstverständlichkeit, man wollte volksnah sein, nicht abgehoben, sondern zum Anfassen. Gerade in Zeiten, in denen öffentliche Trainings kein Standard, sondern eher die Ausnahme ist. „Der Kontakt zu den Fans ist uns sehr wichtig“, sagte er. „Die Symbiose zwischen Fans und Mannschaft soll uns durch die Saison tragen.“ Und auch die erste Einheit hat dem 42-Jährigen gefallen. „Wir sind alle froh, wieder auf dem Platz zu stehen. Das war ein guter Start.“

Von einem lockeren Aufgalopp oder einem Showtraining zu sprechen, würde der Sache freilich nicht gerecht. Toppmöller forderte seine Jungs gleich am ersten Tag auf dem Platz, die Trainingsspiele auf kleinem Feld waren intensiv, da ging es gleich richtig zur Sache, zum Abschluss noch ein paar Steigerungsläufe obendrauf. Viel Zeit bleibt ja auch nicht, in rund vier Wochen geht es mit der ersten Pokalrunde bei Lok Leipzig los (13. August), eine Woche später startet bereits die Bundesliga, die Eintracht erwartet Aufsteiger Darmstadt 98 am Sonntag, 20. August (17.30 Uhr).

Vor dem ersten Training richtete die Sportliche Leitung ein paar Worte an die Mannschaft und stellte das neue Trainerteam offiziell vor. Anschließend eröffnete Coach Toppmöller die Saison in einer rund zehnminütigen Grundsatzrede, in der er direkt die von ihm gern propagierte „Leistungsbereitschaft“ anmahnte. „Jeder muss auch mal über den Punkt drübergehen.“

Das beherzigten einige seiner Spieler bereits im ersten Training, und das werden sie weiterhin tun müssen, um überhaupt eine Chance zu haben beim aufmerksamen Fußballlehrer. Vor allem die Akteure, die in der vergangenen Saison keine Rolle spielten oder verliehen waren, also Spieler wie Igor Matanovic (FC St. Pauli), Ragnar Ache (Greuther Fürth), Jerome Onguene (FC Salzburg) oder auch Jens Petter Hauge (KAA Gent). Gerade auf Rückkehrer Hauge waren viele Augen gerichtet, weil er vor zwei Jahren für sehr viel Geld (mehr als zehn Millionen Euro) vom AC Mailand gekommen war, die Erwartungen nie erfüllen konnte und auch noch ein völlig vermurkstes Jahr in Belgien hinter sich hat.

Der Norweger, deutlich schlanker und athletischer als noch vor zwölf Monaten, machte einen sehr engagierten (ersten) Eindruck, auch wenn man das nach 90 Minuten nicht überbewerten sollte. Ob der neue Coach den 23-Jährigen wieder aufs rechte Gleis setzen kann? „Es geht nicht darum, ob wir ihn in die Spur bekommen“, entgegnete Toppmöller. „Die Spieler müssen einfach Bock haben, sie müssen es wollen und uns zeigen.“ Er werde Hauge genau beobachten, „schauen, wie er sich präsentiert“. Grundsätzlich sei die Offensivkraft „ein Topspieler“, der in den vergangenen ein, zwei Jahren ein „wenig gestruggelt ist und ein paar Probleme hatte“. Man werde dem Spieler Unterstützung zukommen lassen. „Wir werden ihm helfen, aber durch die Tür muss er alleine gehen.“

Das gelte auch für Spieler wie Ache oder Matanovic. Auch sie würden „eine faire Chance“ bekommen. Klar ist aber: „Sie müssen mir zeigen, dass sie unbedingt dableiben wollen.“ Bis kommenden Mittwoch, wenn die Nationalspieler wieder zur Mannschaft stoßen werden, wird er sie auf Herz und Nieren prüfen. „Bis dahin kann man sich als Trainer schon einen kleinen Überblick machen.“ Einer ist definitiv nicht mehr dabei. Ali Akman darf nicht mehr mit den Profis trainieren und wird zur U21 geschickt.

Fakt ist auch: Das Aufgebot muss noch erheblich verschlankt werden. Wenn alle an Bord sind, wären das fast 40 Lizenzspieler. Das sind viel zu viele. „Das ist kein Wunschkonzert“, sagt Toppmöller, der aber einräumt, dass das Personal noch reduziert werden muss. „Für einen Trainer ist es besser, wenn der Kader nicht so groß ist. Da kann man inhaltlich wertvoller arbeiten.“

Unterstützung erhält er dabei von Stefan Buck, der als zusätzlicher Assistenztrainer engagiert wurde. Der 42-Jährige kommt aus der Nachwuchsakademie des FC Bayern und genießt hohe Wertschätzung. „Er ist ein unfassbar guter Typ“, sagt der Chef über seinen Co. „Er strahlt Autorität aus.“ Buck soll sich gerade um individuelle Entwicklung der Spieler kümmern und auch die „Durchlässigkeit verbessern“.

Unter die Fittiche des neuen Trainerteams wird sich bald auch Hertha-Stürmer Jessic Ngankam begeben. Mit dem 22-Jährigen hatte sich die Eintracht schon lange geeinigt, nun auch mit dem Berliner Hauptstadtklub. Der U-21-Nationalspieler wird einen langfristigen Vertrag erhalten. Die Ablösesumme soll bei rund vier Millionen Euro liegen. Der Deal ist im Grunde durch, wird zeitnah kommuniziert. Ngankam reiste schon nicht mehr mit der Hertha ins Trainingslager nach Österreich.

Zudem buhlt die Eintracht weiter um den 22 Jahre alten Linksverteidiger Niels Nkounkou vom französischen Zweitligisten Saint-Etienne. Der U-21-Nationalspieler Frankreichs hat die Verantwortlichen überzeugt. Und auch Flügelspieler Fares Chaibi vom FC Toulouse ist weiterhin ein heißer Kandidat. Da geht es noch um die Ablöse.

Die Eintracht müsste aber langsam auch mal verkaufen, Djibril Sow, Rafael Borré oder Jesper Lindström etwa, um wirtschaftlichen Spielraum zu erlangen. Der Kader ist nämlich nicht nur groß, er bindet auch eine ganze Menge Kapital.