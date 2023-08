Drama: Offenbacher Kickers schlagen Eintracht Frankfurt

Von: Jörg Moll

Gebrüllter Schlussakkord: Maximilian Rossmann, OFC-Siegtorschütze in der 97. Minute. © Eibner/Imago

Die Offenbacher Kickers besiegen Eintracht Frankfurt II in einem dramatischen Spiel 3:2, der Siegtreffer fällt tief in der Nachspielzeit.

Kickers Offenbach hat mit einem sensationellen Finish eine bereits verloren geglaubte Partie gedreht und mit dem 3:2 (1:0) gegen Eintracht Frankfurt II den ersten Saisonsieg in der Fußball-Regionalliga gefeiert. Die Kickers-Fans unter den 7811 Zuschauern am Bieberer Berg waren emotional auf einer Achterbahn unterwegs, die mit einem kaum für möglich gehaltenen Happy End in der siebten Minute der Nachspielzeit den absoluten Höhepunkt parat hatte. Kapitän Maximilian Rossmann war mit seinem Kopfball zum 3:2 der gefeierte Held.

Den Unterschied in einem Derby, das nur relativ wenige Frankfurter Fans an den Bieberer Berg gelockt hatte, machte insgesamt ein früherer Frankfurter: Dimitrij Nazarov, einst in der zweiten Mannschaft der Eintracht am Ball, war der Mann der ersten Hälfte. Schon nach einer Minute schnappte er sich die Kugel, zimmerte sie brachial Richtung Winkel. Der beste Frankfurter, Torwart Simon Simoni, lenkte den Ball gerade noch zur Ecke. Die brachte Keanu Staude – Kapitän Maximilian Rossmann verlängerte auf Nazarov, der im zweiten Versuch aus kurzer Distanz traf.

Die erste Führung in dieser Saison war perfekt – und sie gab dem OFC erheblich mehr Sicherheit. Zwar zeigte sich die Eintracht nicht wirklich beeindruckt und hatte durch Nacho Ferris Kopfball (7.) eine Riesenchance zum Ausgleich, die OFC-Torwart Johannes Brinkies mit starkem Reflex vereitelte.

Dann aber übernahm der OFC zunehmend die Kontrolle, agierte in der Offensive variabel – und resolut in den Zweikämpfen. Was fehlte, war das zweite oder gar dritte Tor. Arh Cesen (17.) köpfte nach einem von mehreren starken Eckbällen von Staude knapp vorbei. Mike Feigenspan lief gleich zweimal frei auf den Gästekeeper zu, beide Male parierte Simoni glänzend. In der 37. Minute war Feigenspan nach Pass von Staude durch, eine Minute vor der Pause nach Zauberpass von Nazarov.

Nazarovs großer Auftritt

Auch nach dem Wechsel setzte der 33-Jährige mit einem Distanzschuss das erste Zeichen. Dann aber kam die Eintracht immer besser ins Spiel, nutzte ihre Geschwindigkeitsvorteile und ihre starke Spielanlage. Bei ihren Treffern aber profitierte sie von haarsträubenden Fehlern der Kickers. Vor dem 1:1 verlor Staude im Mittelfeld leichtfertig den Ball. Nacho Ferri schaltete um, setzte Noel Futkeu in Szene, der Brinkies tunnelte. Vor dem 1:2 durch Nacho Ferri hatte die Eintracht wieder eine Konfusion in der OFC-Deckung genutzt. Nacho Ferris abgefälschter Schuss landete auch deshalb im Tor, weil Noel Knothe beim Versuch zu retten, ausgerutscht war.

Schockstarre im Stadion, die dritte Niederlage in Folge schien nach einer so starken ersten Hälfte plötzlich bittere Realität zu werden. Zumal die Kickers trotz fünf Wechseln körperlich auf der letzten Rille liefen.

Weil aber Nazarov noch einen großen Auftritt hatte, drehte der OFC die Partie wieder und ließ Erinnerungen an legendäre Aufholjagden vergangener Tage wach werden. Nazarovs Volleyschuss lenkte Nacho Ferri ins eigene Tor (83.). Und dann folgte jene siebte Minute der Nachspielzeit, in der Björn Jopek die Kugel in den Strafraum löffelte – und Kapitän Maximilian Rossmann per Kopf ins Eck traf. Das Stadion explodierte förmlich, nachdem die Sekunde ungläubigen Staunens vorüber war.