Einmaleins mit Hansi Flick

Von: Jan Christian Müller

Gute Laune auf dem DFB-Campus: Bundestrainer Hansi Flick. © dpa

Der angezählte Bundestrainer findet vor dem Länderspiel gegen Kolumbien am Dienstag, „dass wir uns entwickeln - das gefällt mir“

Draußen auf dem Trainingsplatz sieht man Hansi Flick mehr lächeln als grimmen. Der Bundestrainer sucht auffällig oft Nähe zu seinen Assistenten Marcus Sorg und Danny Röhl. Der 58-Jährige muss gerade einiges aushalten. Das Portal T-Online punktet im Netz mit dem Vorschlag, da Flick „am Ende“ sei, müsse Rudi Völler übernehmen. Selbst für den in Retro-Stilfragen instinktsicheren DFB und dessen Grufti-Taskforce dürfte sich das als einigermaßen abstruse Forderung lesen. Ohnehin setzt Präsident Bernd Neuendorf auf die ihm eigene Gelassenheit: „Jetzt direkt das Ende des Abendlandes auszurufen, ist völlig überzogen.“

Das sich ballende Gemecker wird im Hause DFB zwar weitgehend, aber nicht durchweg goutiert. Flick gibt sich gelassen. Er müsse „leider“ zustimmen, entgegnet er auf die entsprechende Frage: So vehement wie derzeit habe er die Kritik in seiner Trainerkarriere tatsächlich noch nie erlebt. Er könne das sogar nachvollziehen: „Die Ergebnisse geben wenig Spielraum für anderes her.“ Was gerade passiere, gehöre „zum Fußball und zum Leben dazu“, er lasse sich davon keinesfalls umwerfen: „Ich gehe kompromisslos meinen Weg.“ Dieses Credo widerspricht allerdings der tags zuvor von Sportdirektor Völler geäußerten Belobigung dafür, dass Flick ja gerade bereit sei, seinen Weg zu hinterfragen und defensiver zu denken.

Wie dem auch sei: Der Weg hat den Bundestrainer im ersten Spieljahr unter seiner Anleitung zu neun Erfolgen und vier Remis geführt, im zweiten Jahr folgte die ernüchternde Bilanz von vier Niederlagen, vier Unentschieden und nur noch drei Siegen.

Es mutet daher wunderlich an, wenn Flick sagt: „Ich sehe, dass wir uns entwickeln - das gefällt mir.“ Man könnte fast annehmen, da spiele einer „Ich seh mal was, was du nicht siehst“. Gemeint sind dabei laut Flick vor allem die in der aktuellen Experimentierphase entdeckten neuen „Optionen“. Wobei da allenfalls Abwehrspieler Malick Thiaw vom AC Mailand zu nennen ist. Der 21-jährige präsentierte beim 0:1 in Polen ein gelungenes Debüt.

Flick glaubt nach Ansicht des Finals in der Nations League zwischen Spanien und Kroatien: „Wenn wir alles einbringen, können wir auf demselben Niveau spielen.“ Wahr ist aber auch - und Flick hätte gerne darauf hinweisen können -, dass beide Finalteilnehmer mindestens im Spiel gegen den Ball eine ganze andere Bereitschaft, Abstimmung und Körperlichkeit einbringen, als dass derzeit die deutsche Mannschaft zu tun pflegt.

Im September wird es ernst

Der Bundestrainer gibt sich „absolut überzeugt, dass wir step by step die Entwicklung machen, die wir uns vorgenommen haben“. Flick setzt darauf, dass er in den zehn verbleibenden Länderspielen bis zur EM ab September (zunächst gegen Japan und Frankreich) „Stabilität reinbekommen“. Die Spieler sollen „wissen, wie mein Nebenmann am besten angespielt wird und wie er die Bälle spielt“. Eine Art Einmaleins des Fußballs also. Flick will sich aus diesem Grunde dann fokussierter auf die Suche nach einer Stammelf begeben.

Zur Wahrheit gehört nämlich auch: Für die EM 2024 können sich nur zwei Spieler sicher sein, dass sie zur Startelf gehören, so sie gesund bleiben: Antonio Rüdiger und Joshua Kimmich. Alle anderen, angefangen von Torwart André ter Stegen, aufgehört bei Mittelstürmer Niclas Füllkrug: Wackelkandidaten.