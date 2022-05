Dynamo Dresden gegen 1. FC Kaiserslautern: Hier sehen Sie Relegation live im Free-TV und Live-Stream

Von: Sascha Mehr

Dynamo Dresden und der 1. FC Kaiserslautern spielen in der Relegation zur 2. Bundesliga. © Imago Images

In der Relegation zur 2. Bundesliga treffen Dynamo Dresden und der 1. FC Kaiserslautern aufeinander: So können Sie das Rückspiel live im TV und Stream verfolgen.

Dresden – Das Hinspiel in der Relegation zur 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden endete torlos. In einem schwachen und ereignisarmen Match hatten vor allem die Pfälzer in der ersten Hälfte mehr von der Partie, doch nach der Pause flachte das eh schon wenig ansehnliche Spiel noch mehr ab.

Durch das Remis hat sich Dynamo Dresden eine sehr gute Ausgangsposition geschaffen, um im Rückspiel im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion den Klassenerhalt zu schaffen.

Dynamo Dresden gegen 1. FC Kaiserslautern: Ein Duell auf Augenhöhe

„Wir haben gesehen, wir brauchen keine Angst haben vor Lautern.. Im nächsten Spiel werden wir unsere Angriffe vortragen, wir werden Tore schießen“, sagte Guerino Capretti, Trainer von Dynamo Dresden. Der Coach auf der anderen Seite, Dirk Schuster, sieht eine große Chance für sein Team, den Aufstieg im Rückspiel zu schaffen: „Jetzt fahren wir mit breiter Brust nach Dresden. Wir waren in den Zweikämpfen sehr präsent, wir haben unser Herz auf dem Platz gelassen. Es ist überhaupt nix passiert heute und für Dresden werden wir gut gewappnet sein.“

Terrence Boyd, Stürmer des FC Kaiserslautern, gibt sich ebenfalls optimistisch. „Wir haben gut gespielt, das macht Lust auf mehr. Natürlich haben wir uns mehr vorgenommen, gerade mit so einem Support willst ja gewinnen. Wir können stolz auf unsere Leistung sein.“ FCK-Mittelfeldakteur Marlon Ritter sieht den Druck nun klar bei Dynamo: „Wenn Dresden das Ding vergeigt, geht’s da wohl richtig ab. Wenn 30.000 Zuschauer gegen dich sind und du gewinnst, ist das noch ein bisschen schöner. Und in Dresden aufsteigen ist ja auch sehr schön.“

Das Rückspiel der Relegation zur 2. Bundesliga zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Kaiserslautern steigt am Dienstag, 24. Mai 2022, um 20.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Dynamo Dresden gegen 1. FC Kaiserslautern: Relegation zur 2. Bundesliga live im Free-TV

Der Free-TV-Sender Sat1 zeigt die 2. Bundesliga-Relegation zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Kaiserslautern am Dienstag, 24.05.2022, live und in voller Länge im Free-TV

zeigt die 2. Bundesliga-Relegation zwischen am Dienstag, 24.05.2022, live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 20.00 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 20.30 Uhr

Dynamo Dresden gegen 1. FC Kaiserslautern: Relegation zur 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Dynamo Dresden gegen 1. FC Kaiserslautern wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Dresden startet am Dienstag, 24. Mai 2022, um 20:00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

. Um 20:30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

Dynamo Dresden gegen 1. FC Kaiserslautern: Relegation zur 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel in der 2. Bundesliga-Relegation zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Kaiserslautern selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

Die Bundesliga-Relegation kann auch über Sky Ticket geschaut werden.



