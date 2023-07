Dünnhäutiger Hansi Flick

Von: Jan Christian Müller

Tadelt seine Kritiker: Bundestrainer Hansi Flick beim Trainerkongress in Bremen. © dpa

Der Bundestrainer zeiht Kritiker der Dreistigkeit und Unverschämtheit und zeigt dabei, dass er nicht verstanden hat, worum es bei der sachlichen Beurteilung seiner Arbeit geht.

Er finde, hat Hansi Flick am Montag beim Trainerkongress in Bremen auf dem Podium gesagt, „es schon ´ne große Dreistigkeit, ganz ehrlich, zu behaupten, dass die Nationalmannschaft nicht nach dem Leistungsprinzip die Spieler einlädt. Denn was haben wir davon, wenn wir Spieler, die uns vielleicht nicht die Leistung bringen können wie ein anderer Spieler mit dazunehmen und dass sie spielen? Und deswegen finde ich es manchmal auch ´ne Unverschämtheit, wie man darüber berichtet und was für Dinge man wählt. Gut, damit muss man umgehen können..., die Trainer sind meine Ansprechpartner, nicht irgendwelche Sportdirektoren oder was auch immer.“

Die hier präzise zitierten Worte lassen sich unschwer als verspätete Reaktion eines vergrätzten Fußball-Bundestrainers auf a) Medienberichte zur Auswahl seiner Nationalspieler und b) der Kritik des Sportchefs von Union Berlin, Oliver Ruhnert, zu den aus dessen Sicht nicht nachvollziehbaren Nominierungskriterien interpretieren. Ruhnert hatte sich neulich in einem Interview verwundert darüber gezeigt, dass Flick eine ganze Menge Novizen berief - einige gar von Ersatzbänken ihrer Klubs - aber konsequent den seit einigen Spieljahren stabil hochklassig performenden Union-Mittelfeldspieler Rani Khedira ignoriert.

Flick äußerte in seiner Replik nun unter anderem (siehe vorn das vollständige Zitat) , man müsse mit Kritik „umgehen können“. Betrüblicherweise hat er aber im selben Atemzug Zeugnis abgelegt, wie man als Souverän in seiner gehobenen Position mit Kritik gerade nicht gut umgeht. Nämlich, indem man seinen Kritikern „Dreistigkeit“ und „Unverschämtheit“ unterstellt und den überaus erfolgreichen Oliver Ruhnert, der Union aus der zweiten Liga in die Champions League geführt hat, öffentlich beim Bühnenauftritt auf dem größten Trainerkongress in Deutschland unter der Rubrik „irgendwelche Sportdirektoren oder was auch immer“ abheftet. Das zeugt von einer Dünnhäutigkeit, die Flick seinen ohnehin schwierigen Job in der gerade sicher nicht einfachen Situation noch zusätzlich erschwert. Seinen ärger kann er gerne im Privaten so formulieren, wenn er mit Kumpels am Stammtisch hockt oder mit seinem Trainerteam im Fußballlabor nach besseren Lösungen sucht, als sie zuletzt zusammengemischt wurden.

Denn natürlich haben weder Ruhnert noch die Leute, die die Nationalmannschaft seit Jahrzehnten journalistisch begleiten, bei ihren offensichtlichen Wirkungstreffern mit Schrot aus der Hüfte um sich geballert, sondern sich in der Regel sehr dezidiert und argumentativ dem sicherlich komplexen Thema gewidmet. Flick hat manche Kritik, so hörte man nach den Niederlagen im März gegen Belgien und im Juni gegen Polen und Kolumbien, als respektlos empfunden. Das sei ihm natürlich zugestanden, das ist wohl das Los eines Bundestrainers in dieser herausgehobenen Position, die, das sei nebenbei erwähnt, exorbitant entlohnt wird, Ein Teil des Millionengehalts gehört auch dazu, sich eine gewisse Elefantenhaut anzulegen, um andere Meinungen aushalten zu können und zu erkennen: Es sind keine Dreistigkeiten, auch keine Unverschämtheiten, sondern Fachfragen, auf die es zuletzt keine guten Antworten gegeben hat.