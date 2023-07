Dritte Liga: Auf ins nächste Rattenrennen

Von: Jan Christian Müller

Teilen

Aufstieg in die Dritte Liga: Schiedsrichterin Fabienne Michel pfiff schon das Frauen-Pokalfinale. © IMAGO/Team 2

In der am 4. August 2023 startenden dritten Fußball-Liga gibt es einige Attraktivitäten zu besichtigen

Wenn man den Leuten zuhört, die die dritte deutsche Fußballliga in deren 16. Jahr des Bestehens vermarkten, bekommt man ausschließlich gute Worte zu hören. Am Freitag geht es wieder los mit dem Rattenrennen im Unterhaus des Unterhauses - mit dem Spiel des Halleschen FC gegen Rot-Weiss Essen (19 Uhr, MagentaSport) - und ja, es dürfte eine attraktive Saison werden. Eine Spielzeit mal wieder, in der laut Pavel Dotschev, dem Trainer von Erzgebirge Aue, zehn von 20 Mannschaften hoch wollen in Liga zwei. Dorthin, wo die Fleischtöpfe des Fernsehens auf großer Flamme köcheln, wo selbst der Letzte noch mehr als sieben Millionen Euro aus Medienverträgen der Deutschen Fußball-Liga kassiert.

In Liga drei, darauf legt der ausrichtende Deutsche Fußball-Bund besonderen Wert, gibt es inzwischen auch schon recht lecker etwas auf den Tisch. 34,34 Millionen Euro verteilt der DFB an die 20 Klubs, eine Steigerung um 30 Prozent gegenüber der vergangenen Saison. Dank eines neu ausgehandelten TV- und Streamingvertrags bleiben am Ende aber „nur“ 1,7 Millionen Euro im Schnitt pro Klub übrig, mehr als fünf Millionen Euro weniger im Vergleich zum ärmsten Zweitligisten. Was mitunter dazu führt, dass größenwahnsinnige Drittligisten wie zuletzt KFC Uerdingen und Türkgücü München Insolvenz anmelden müssen. Sehr unschön. Mit härteren Lizenzauflagen gegen die chronisch unterfinanzierten Vereine geht das Drittliga-Management dagegen an.

Fabienne Michel steigt auf

Es gibt aber auch schönere Nachrichten: Etwa die, dass Schiedsrichterin Fabienne Michel, gerade mal 28 Jahre alt, den Aufstieg in die Dritte Liga der Männer geschafft hat. Die Masterabsolventin der Betriebswirtschaftslehre aus Mainz hat Erfahrung in der Frauen-Bundesliga gesammelt und zuletzt das Pokalfinale der Frauen gepfiffen. Sie steht auf der Fifa-Liste der Schiedsrichterinnen. Sie gilt als Toptalent und kann auf erleichterte Bedingungen setzen. Denn in der dritten Liga wird ab sofort stets ein Vierter Offizieller zwischen den Coachingszones platziert, was Aues Trainer Dotschev sehr begrüßt. „Dadurch wird in der Kommunikation vieles leichter.“ Der neuen Drittliga-Unparteiischen Fabienne Michel verspricht der 57-Jährige leutselig im Videogespräch, dass er versuchen werde, „es Ihnen leicht zu machen“.

Neue Termine In der dritten Liga wird von nun an nicht mehr Montagabends gespielt, vor allem deshalb, weil die aktive Fanszene das nicht mehr wollte. Stattdessen gibt aber Spiele sonntags noch um 19.30 Uhr sowie neuerdings auch samstags um 16.30 Uhr. MagentaSport überträgt weiterhin alle 380 Spiele pro Saison live. 68 Spiele sind zusätzlich in der ARD und ihren dritten Programmen zu sehen, also zwei Livespiele pro Wochenende. jcm

Auf die Unterstützung des Video Assistant Referees (VAR) muss Schiedsrichterin Michel in der dritten Liga indes verzichten, wiewohl sie sich „den VAR als Rettungsschirm wünschen“ würde. Der Verzicht auf den VAR hat sowohl finanzielle als auch politische Gründe. Denn noch sind sich die Verantwortlichen gar nicht mal so sicher, ob sie die Videounterstützung überhaupt wollen. Oder ob Spiele in Liga drei nicht grundsätzlich besser wie im Amateurbereich ohne Reviewzone am Spielfeldrand ausgetragen werden sollten. Die Meinung der Mehrzahl der Fans ist bekannt, beim Verband hört man die bei Videoentscheidungen geradezu reflektorisch skandierten Schlachtrufe „Scheiß DFB“ nur ungern, auch Trainer Dotschev ist kein Freund des VAR: „Ich brauche das nicht, Ich bin da altmodisch.“ Tenor derzeit noch: Warum sich Stress machen und die teure Technik einsetzen?

Es läuft ja auch so ganz gut. Vergangene Saison sind im Schnitt pro Spiel 8200 Fans in die Stadien gekommen - Rekord. Der dürfte auch in der kommenden Spielzeit wieder wackeln. Traditionsklub Preußen Münster, Gründungsmitglied der Bundesliga 1963, ist mit einer größeren Fangemeinde zurück, der SSV Ulm, der VfB Lübeck und die Spielvereinigung Unterhaching sind aufgestiegen. Und von oben ist neben den Zweitligadinos SV Sandhausen und Jahn Regensburg auch Arminia Bielefeld runtergerauscht - in einem Rutsch durch von der ersten in die dritte Liga.

17 Neue in Bielefeld

Dennoch haben die Ostwestfalen fast 9000 Dauerkarten verkauft, was Mittelstürmer Fabian Klos als „Wahnsinn“ bezeichnet. Der 35-Jährige hat den Zerfall der Mannschaft in der abgelaufenen Saison schmerzhaft erfahren müssen. 17 Neuzugänge hat die Arminia nun verpflichtet, „alles gute Jungs“, findet Klos, will aber keine Aufstiegsphantasien formulieren. Nur so viel gibt der Drittligatorschützenkönig der Spieljahre 2013 und 2015 preis: „Ich habe zuletzt wirklich genug Spiele verloren. Darauf habe ich keinen Bock mehr.“ Die Derbys gegen Aufsteiger Preußen Münster, das steht mal fest, werden zu Highlightspielen der dritten Liga werden.