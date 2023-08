Drei Chihuahuas für ein Hallelujah

Von: Thomas Kilchenstein

Der FC Heidenheim mit Kulttrainer Frank Schmidt muss beim Debüt in der Bundesliga gleich Lehrgeld zahlen: Im Aktuellen Sportstudio aber trumpft er auf.

Man kann ruhig sagen, dass der Auftritt von Frank Schmidt am späten Abend im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF weitaus besser gelungen war als ein paar Stunde zuvor die Vorstellung seiner Mannschaft beim VfL Wolfsburg, der allerersten in der Bundesliga in der langen Geschichte des Provinzklubs 1. FC Heidenheim. Zumindest eine Halbzeit lang wusste der blutige Novize, der 57. in der Liga-Historie, überhaupt nicht, wie ihm geschah. Erst in der zweiten Halbzeit fasten die laufstarken, aber braven Heidenheimer mehr Mut, da war das Spiel mit 0:2 und den beiden Toren von Jonas Wind (6. und 27.) aber schon entschieden.

Lehrgeld, so heißt das wohl, haben die grünen Neulinge da gezahlt, was anderes wäre aber auch einer faustdicken Überraschung sehr nahe gekommen. Und eine Lektion haben sie gelernt: In der ersten Liga darfst du dir keine groben Schnitzer erlauben, die werden sofort bestraft. Der Heidenheimer Torhüter Kevin Müller, seit 2015 im Klub, kann da gleich ein Liedchen singen, er verursachte den frühen Rückstand. Sie werden lernen müssen, und zwar schnell, am nächsten Wochenende kommt es zum baden-württembergischen Duell gegen die TSG Hoffenheim.

Erstligareif war aber allemal der öffentliche TV-Auftritt von Trainer Frank Schmidt, ein Unikum, und seit 16 Jahren Trainer des FCH. Er hat die Mannschaft von der Oberliga in die Bundesliga geführt, er selbst nennt „Besessenheit, Rastlosigkeit, Ungeduld und Ehrgeiz“ als große persönliche Antriebsfedern. „Ich habe keine Lust, die Dinge einfach nur so zu machen, es geht darum, sie richtig zu machen“, sagte er, der Umgang mit seinen Spielern ist kameradschaftlich, aber „wer´s braucht, kriegt auch schon mal einen Einlauf“. Im Grunde können sie es immer noch nicht so richtig fassen, dass sie jetzt in der Bundesliga spielen, Frank Schmidts Gattin zum Beispiel, war es auch gar nicht so recht, denn angesichts von erwartbar mehr Niederlagen befürchtete sie, ihr Mann käme nun öfter mit schlechter Laune nach Hause. Dem widersprach Schmidt allerdings vehement, man besitze „drei Chihuahuas“ und die freuten sich immer, „wenn ich nach Hause komme.“

„Teilchenbeschleuniger“

Gattin Nadine nennt ihn aber auch „Teilchenbeschleuniger“, ein etwas gewöhnungsbedürftiger Kosename, aber er könne in seiner Umgebung extrem viel Energie freisetzen, glaubt Frau Schmidt. Verbraucht, gar abgenutzt hat sich Herr Schmidt, der wegen eines Rückenleidens den Kopf immer ein bisschen schief zu legen scheint, in Heidenheim aber nie. Er habe stets die Rückendeckung des Klubs, speziell von Vorstandsvorsitzenden Holger Sanwald („Ich bin stolz darauf, was wir erreicht haben“) gespürt, gerade dann, wenn es nicht so gut lief. Dass er, der in ein paar Wochen Volker Finke als Rekordtrainer ablöst, Heidenheim irgendwann einmal verlassen würde, ist unwahrscheinlich, selbst für ein Angebot von „einer Milliarde aus Saudi Arabien nicht“, wie Schmidt unter dem Beifall des Sportstudio-Publikums sagte. Ihm seien Werte und Verlässlichkeit immens wichtig.

Und natürlich Siege mit seinem Herzensverein in der obersten Liga. Wird schon noch. mit dpa