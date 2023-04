Werder Bremen erteilt Tim Wiese Stadionverbot

Von: Jan Oeftger

Tim Wiese ist der Kult-Keeper bei Werder Bremen. Sein Ex-Verein erteilte ihm nun jedoch ein Stadionverbot. Auch für die Traditionsmannschaft darf er nicht mehr auflaufen.

Bremen – Das Verhältnis zwischen Tim Wiese und seinem langjährigen Verein Werder Bremen galt schon längere Zeit als angespannt. Der Ex-Keeper war mehrmals mit Personen aus dem rechten Milieu öffentlich gesehen worden. Dies brachte ihm Kritik ein. Zuletzt schien es so, als näherten sich Werder und Wiese wieder an. Jetzt kam es jedoch zum Bruch.

Tim Wiese Geboren am 17. Dezember 1981 in Bergisch Gladbach Vereine: Fortuna Köln, 1. FC Kaiserslautern, Werder Bremen, TSG Hoffenheim

Bestätigung von Werder Bremen zu Wieses Stadionverbot steht noch aus

Noch hat Werder Bremen die Maßnahmen nicht bestätigt. Doch laut DeichStube und Radio Bremen wurde Wiese mit einem Stadionverbot belegt. Außerdem darf er nicht mehr für die Traditionsmannschaft der Grün-Weißen auflaufen. Der Vorwurf lautet, Wiese habe beim Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen am 12. März eine andere Person beleidigt und damit gegen die Stadionordnung verstoßen. Dafür gebe es mehrere Zeugen.

Ein Stadionverbotsverfahren soll nun eingeleitet worden sein, in dem auch der Beschuldigte, also Tim Wiese, angehört werden soll. Wie die DeichStube weiter berichtet, gehe Wiese gegen die Vorwürfe vor. Öffentlich sagte er: „Ich habe keinen Brief bekommen.“ Genau wie der Verein hält er sich mit weiteren Aussagen bedeckt. „Ich werde in den nächsten Tagen etwas dazu sagen“, kündigte Wiese an.

„Ich bin kein Rechter“: Wiese und Werder hatten sich zuletzt angenähert

Zuletzt war Wiese mit Aussagen in einem Sport-Bild-Interview wieder auf seinen Ex-Verein zugegangen. „Ich bin kein Rechter“, sagte der frühere Nationaltorwart über seine angeblichen Verbindungen in die rechte Szene. Diese Äußerung wollte er mit Handlungen beweisen und bat an, sich im Kampf gegen Rechts für den Club zu engagieren. Diese Idee hatte Werder-Geschäftsführer Frank Baumann wohlwollend registriert: „Wir haben das Interview von Tim positiv zur Kenntnis genommen.“

Die erneute Entgleisung im Stadion hat das Fass jetzt jedoch zum Überlaufen gebracht. Das Besondere an der Situation: Wiese hat mit den Entscheidungsträgern Baumann und Clemens Fritz (Leiter Lizenzbereich) zu aktiven Zeiten noch selbst auf dem Fußballplatz gestanden. (jo)