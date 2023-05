Dortmunder Trauma

Von: Thomas Kilchenstein

Sinnbild der Enttäuschung: Mats Hummels und Jude Bellingham. © dpa

Die verpasste Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga wird bei Borussia Dortmund noch lange nachwirken. Dieser Tiefschlag lässt sich nicht so einfach wegstecken.

Es hat in der langen Geschichte der Bundesliga einige verschenkte Meisterschaften gegeben, Michael Kutzops Elfmeter (1986) etwa, das Frankfurter Scheitern in Rostock (1992), Schalkes Meisterschaft der Herzen (2001), Leverkusens Blackout in Unterhaching (2002), aber noch nie hat ein Team einen auf dem Silbertablett präsentierten Titel, fein mit Schleifchen geschmückt, in der eigenen Stadt, im eigenen Stadion versemmelt. Kein Wunder, dass hinterher halb Dortmund in einem wahren Tränenmeer zu ertrinken drohte, aber so ein Glücksfall wie am 34. Spieltag kommt so schnell nicht wieder. Und sich solch eine einmalige Chance, nun wahrlich nicht die erste in dieser spektakulären, emotionalen Saison, entgehen zu lassen, darf sich eine Profimannschaft im Grunde nicht leisten. Alles, wirklich alles war gerichtet: Ein schnöder 1:0-Sieg zu Hause, dort, wo die letzten elf Spiele gewonnen wurden, hätte gereicht gegen eine Mannschaft, für die es um nichts mehr ging und die die letzten viere Spiele sang- und klanglos verloren hatte. Leichter geht es eigentlich nicht. Sicher: Es ist Fußball, da passieren mitunter ungewöhnliche, nicht vorhersehbar Dinge, dennoch: Borussia Dortmund hat im entscheidenden Moment kollektiv versagt.

Warum dieses Desaster? Das werden die Analysen der nächsten Wochen zeigen. Vermutlich wird es viel mit Mentalität zu tun haben, ein Wort, das die BVB-Gemeinde hasst wie der Teufel das Weihwasser, es wird mit mangelnden Fähigkeiten tun haben, mit Druck, der gerade in der letzten, aufgewühlten Woche noch einmal anwuchs, zu tun haben, der das Team verkrampfen ließ, mit dünnen Nerven, die in der „Crunchtime“ zu flattern begannen. Und mit Erwartungen, Hoffnungen, Wünsche einer ganzen Region, die zu erfüllen eine nicht mehr zu schulternde Last wurde. Und es war ja nicht die erste verpasste Chance - wer so viele Ausrutscher der schwächelnden Bayern nicht nutzt, wer so viele leichte Siege (Schalke, Bochum, Stuttgart, Mainz) vergibt, dem bleibt am Ende bloß Trauer, Wut, Tränen, Schmerz. Und die bittere Erkenntnis, dass niemand anders Schuld ist als - Borussia Dortmund.

Erholt sich der BVB davon?

Diese verpasste, diese fahrlässig verpasste Meisterschaft wird Spuren hinterlassen in Dortmund, tiefe Spuren. „Das gehört ab heute zu unserem Weg“, hat Trainer Edin Terzic gesagt. Der Mann, der weiß, wie die Region tickt, hofft natürlich, aus diesem Scheitern Stärke zu ziehen, einen neuen Anlauf nehmen zu können, irgendwie. Doch dazu fehlt momentan die Fantasie: Dieser Tiefschlag lässt sich nicht einfach wegstecken, der ganze Klub ist schwer getroffen, angezählt, paralysiert. Der Schock wird nachwirken, vermutlich in die neue Saison hineinreichen. Ob sich Borussia Dortmund davon erholen und berappeln kann, vor allem: wie schnell ist eine spannende Frage. Der 27. Mai 2023 bedeutet eine Zäsur, dieses Datum wird sich einbrennen in die Gedächtnisse. Es wird gehörige Kärrnerarbeit nötig sein, dieses Trauma aufzuarbeiten, neue Kraft zu schöpfen, aus dem mentalen Loch herauszukrabbeln. Dass sich die Bayern noch mal solch eine Blöße geben werden, glaubt selbst am Borsigplatz keiner.