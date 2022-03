Diesen Gegner wollen HSV-Fans im Halbfinale des DFB-Pokals 2022

Traum von Berlin

Mit RB Leipzig, SC Freiburg und FC Union Berlin sind im DFB-Pokal weiterhin drei Bundesliga-Teams vertreten. Der HSV ist Repräsentant der 2. Bundesliga.

Hamburg – Der Hamburger SV hat sich sein Halbfinal-Ticket gegen den Karlsruher SC vergangenen Dienstag gesichert. Nach einem 2:0 Rückstand drehten die Rothosen auf und erspielten sich noch das 2:2 Unentschieden in der regulären Spielzeit. Am Ende ging es dann ins Elfmeterschießen, welches der HSV dank starken Paraden von Daniel Heuer Fernandes für sich entscheiden konnte. Jetzt warten mit dem RB Leipzig, SC Freiburg und FC Union Berlin nur noch Bundesligisten auf den aktuell Viertplatzierten der Zweiten Bundesliga. Der HSV kann dennoch ohne großen Druck in das Halbfinale des DFB-Pokals gehen kann, da ihm die Rolle des „Underdog“ gewiss ist und das Team somit befreit aufspielen kann.

Zuerst muss der HSV allerdings noch einige Duelle in der 2. Bundesliga bestreiten. Dort geht es für den HSV als Nächstes gegen den FCN*. Die Auslosung der Halbfinalspiele des DFB-Pokal findet am Sonntag, 6. März, um 19:15 Uhr in der ARD statt. *24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA