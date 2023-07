Die zweite Liga hält, was sie verspricht

Von: Jan Christian Müller

Könnte eine Attraktion der zweiten Liga werden: Schalker Youngster Assan Ouédraog0, 17 Jahre alt. © dpa

Der erste Spieltag unterstreicht, dass die Zweite Bundesliga der Ersten in nicht viel nachsteht und manches sogar voraus hat. Zeit, dass über die Verteilung der TV-Gelder nachgedacht wird.

Die Zweite Fußball-Bundesliga hat vor dem Saisonstart viel versprochen, und man muss sagen: Sie hat zum Auftakt die hohen Erwartungen gar übertroffen. Wir haben in Hamburg in flirrender Atmosphäre im mit 57 000 besetzten Plätzen picke-packe vollen Volksparkstadion ein grandioses Eröffnungsspiel erleben dürfen - geleitet von einem hervorragenden Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck -, in dem sich die beiden Traditionsklubs Hamburger SV und Schalke 04 auf gehobenem Erstliganiveau begegnet sind.

Zu besichtigen war dabei unter anderem ein gerade 17 Jahre alter Assan Ouédraogo im Trikot der Königsblauen, der in seinen Bewegungen verdächtig Jamal Musiala ähnelt. Zu identifizieren waren auch bemerkenswert auffällige Hamburger Neuzugänge Immanuel Pherai, Ignace Van der Brempt und Guilherme Ramos. Zudem ein Mittelstürmer Robert Glatzel, der die Schlagzahl aus der Vorsaison offenbar zu toppen weiß, angeleitet von einem Trainer Tim Walter, der seine sichtbar sympathischere Ausstrahlung hoffentlich auch dann konservieren kann, wenn es mal schlechter läuft.

Sein Kollege Thomas Reis dürfte sich ausgiebig mit Selbstkritik beschäftigt haben. Denn der Schalker Trainer verpasste das Offenkundige: Er hätte den jungen Innenverteidiger Ibrahima Cissé unbedingt zeitig durch U21-Nationalspieler Henning Matriciani ersetzen und so den überforderten Cissé vor dessen Gelb-Roter Karte schützen müssen. Das ist Trainerarbeit, die unterblieben ist. Traurig, aber betrüblicherweise nicht überraschend, dass Cissé in der Folge in Sozialen Netzwerken feige rassistisch attackiert wurde.

Dem atemberaubenden Eröffnungsspiel folgten am Wochenende weitere Zweitligahighlights. Der FC St. Pauli knüpfte beim 2:1-Sieg vor mehr als 44 000 Zuschauenden auf dem bebenden Kaiserslauterer Betzenberg an die überzeugenden Leistungen aus der Rückrunde der vergangenen Saison unter dem 30 Jahre jungen Trainer Fabian Hürzeler an. Fortuna Düsseldorf schlug vor über 40 000 Fans Hertha BSC 1:0. Der Berliner Trainer Pal Dardai präsentierte dabei seine drei Söhne Marton Dardai (21), Palko Dardai (24) und Bence Dardai (17) ab der 78. Minute gleichzeitig auf dem Platz – noch so eine beispiellose Herzschmerz-Story, die die zweite Liga mit Bedeutung aufpumpt.

Eine Spielklasse mit sieben Gründungsmitgliedern der Bundesliga – und somit zwei mehr als in der aktuellen Eliteklasse –, mit neun der mitgliederstärksten Top-25-Klubs hierzulande und mit einer Stadiongesamtkapazität, die jener der Bundesliga kaum nachsteht, darf auch in den bevorstehenden TV-Verträgen selbstbewusst mehr einfordern. Derzeit sind es lediglich 20 Prozent vom Gesamtertrag von 1,1 Milliarden Euro aus der nationalen Medienvermarktung, die die Bundesliga stets als Quersubventionierung der zweiten Liga darstellt. Eine Neujustierung ist überfällig.