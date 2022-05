Die Zeit drängt

Von: Frank Hellmann

Guckt ganz genau hin: Britta Carlson Assistenztrainerin. Foto: Imago images © imago images/foto2press

Mit der Berufung des vorläufigen Aufgebots beginnt die EM-Mission der deutschen Fußballerinnen.

Nach zwei Jahren ohne Zuschauer hat das DFB-Pokalfinale der Frauen am vergangenen Samstag zum echten Familienfest getaugt. Auf den Stadionvorwiesen im Kölner Grüngürtel herrschte bei den vielen Mitmachangeboten ein buntes Treiben. Da fügte sich gut, dass auch der Führungsstab der deutschen Frauen-Nationalmannschaft mit Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, Co-Trainerin Britta Carlson, den Assistenten Thomas Nörenberg und Patrik Grolimund sowie Torwarttrainer Michael Fuchs die Angehörigen dabei hatte. In einer auf eigenen Kosten angemieteten Loge, um nicht nur die nächste Machtdemonstration des VfL Wolfsburg zu erleben, sondern auch mal die Familien zusammenzubringen. Im besten Falle bleibt man demnächst nämlich für fast zwei Monate unter sich.

Am Dienstag (11 Uhr) wird in der alten DFB-Zentrale das vorläufige Aufgebot mit 28 Spielerinnen für die Frauen-EM in England (6. bis 31. Juli) verkündet. Die Vorbereitung startet zu Pfingsten mit einem sogenannten Pre-Camp in Frankfurt (5. bis 9. Juni), bei dem die viel belasteten Akteurinnen des VfL Wolfsburg noch fehlen werden. Bestenfalls endet das erste Turnier nach drei Jahren Pause erst mit dem Finale in London. Insgesamt drei Trainingslager werden der wichtigste Baustein für eine erfolgreiche Mission des achtfachen Europameisters Deutschland. Nach Maßgabe von Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff sollen die DFB-Frauen nach dem vermeidbaren Viertelfinalaus bei der EM 2017 und WM 2019 diesmal mindestens bis ins Halbfinale kommen.

Sein Sportlicher Leiter Joti Chatzialexiou weiß zwar, dass „sich andere Nationen extrem weiterentwickelt haben, wir sind aber weiterhin in der Liga, alle Gegner zu schlagen.“ Doch an schlechten Tagen können die deutschen Fußballerinnen wie zuletzt in der WM-Qualifikation auch gegen Außenseiter Serbien (2:3) verlieren. In jener Partie zog sich Dzsenifer Marozsan auch noch einen Kreuzbandriss zu.

Wie überhaupt die vergangenen Monate von Verletzungen, Coronafällen und Rücksichtnahme auf die Vereinsbelange gekennzeichnet waren. „Wir hätten uns mehr Klarheit bei den Personal- und Rollenfragen, am besten einen eingespielten Stamm mit 13, 14 Akteuren gewünscht“, sagt Co-Trainerin Carlson. Voss-Tecklenburg muss nun vor allem in den zwei Trainingscamps beim DFB-Ausrüster in Herzogenaurach (12. bis 18 Juni und 21. bis 29. Juni) das große Ganze zusammenführten, um die schwierige Gruppe mit Vize-Europameister Dänemark (8. Juli), Mitfavorit Spanien (12. Juli) und Außenseiter Finnland (16. Juli) zu überstehen. Ein Scheitern in der Vorrunde wäre ein gewaltiger Rückschlag für den deutschen Frauenfußball.

Bis zum EM-Start ist erstaunlicherweise nur ein einziges offizielles Länderspiel angesetzt: am 24. Juni gegen die Schweiz. Danach wird der Kader auf 23 Kräfte reduziert. Torhüterin Merle Frohms (Eintracht Frankfurt, bald VfL Wolfsburg), Verteidigerin Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg), im defensiven Mittelfeld Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg), im offensiven Mittelfeld Lina Magull (FC Bayern) und Sara Däbritz (FC Bayern) und in vorderer Reihe natürlich die in Topform befindliche Svenja Huth (VfL Wolfsburg), die ihre freien Tage zur Hochzeit mit ihrer Lebensgefährtin nutzen wird, wie die 31-Jährige im NDR-Sportclub verriet, sind als Anker ausgemacht. Und sichere Kandidaten auf der ersten Kaderliste.