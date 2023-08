Die umsichtige Chefin

Von: Frank Hellmann

Von der endlich wieder genesenen Marina Hegering soll nicht nur die Abwehr des deutschen Frauen-Nationalteams im entscheidenden Gruppenspiel gegen Südkorea profitieren.

Um in „Brissie“, wie Brisbane gerne genannt wird, einen besseren Überblick zu bekommen, eignet sich der Rathausturm am Kings George Square eigentlich ganz gut. Dass in der drittgrößten Stadt Australiens auch den deutschen Fußballerinnen jemand mit Rundumblick nicht schaden kann, steht an einer entscheidenden Weggabelung dieser WM außer Frage. Daher kommt die Rückkehr von Marina Hegering für das dritte Gruppenspiel gegen Südkorea in Brisbane (Donnerstag 12 Uhr/ZDF) wie gerufen. Eine umsichtige Abwehrchefin, die vieles überblicken kann.

Es bedeute „ganz viel“, bestätigte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Mittwoch vom Brisbane River, „dass sie wieder auf dem Trainingsplatz steht, dass sie komplett ihre Leistung bringen kann. Das ist dann natürlich ein Mehrwert für jede Mannschaft. Von daher sind wir froh, dass Marina jetzt absolut spielfähig ist.“ Zumal ihre gegen Kolumbien eine Halbzeit stark spielende Vertreterin Sara Doorsoun mit einer Oberschenkelverletzung noch ausfällt.

Pechsträhne bei der WM

Jeder konnte bei der EM in England erkennen, wie gut die Nummer fünf ihren Job als Haltepunkt im Vollbesitz ihrer Kräfte erledigt. Zu ihrer enormen Präsenz – auch in Luftduellen – kommt ein geschicktes Zweikampfverhalten und ein kluger Spielaufbau. Ihre mutigen Impulse eröffnen freie Räume. In Topform ist sie eine der weltbesten Abwehrspielerinnen. Doch diese WM stand von Beginn an unter einem schlechten Stern, weil sich die Pechsträhne mit ihren vielen Ausfallzeiten auch auf dem fünften Kontinent wieder fortschrieb.

Bereits bei der Generalprobe in Fürth gegen Sambia (2:3) handelte sich die 33-Jährige eine Fersenprellung ein, was sofort böse Erinnerungen weckte. Wegen einer Fersenverletzung hatte sie mehrere Jahre der Karriere versäumt und zeitweise den Leistungssport schon abgeschrieben. Jetzt aber will sie bei ihrer zweiten WM – schon 2019 in Frankreich war sie in allen Spielen dabei – noch einmal angreifen.

„Ich bin wieder im Training und fühle mich ganz gut“, sagte Hegering im ZDF. Sie will selbst mit „einem gesunden Selbstbewusstsein und entsprechender Konsequenz“ in ein gefühltes K.o.-Spiel gehen. Aber klar: „Es ist gewisser Druck da.“ Die beim VfL Wolfsburg mit einem Anschlussvertrag nach der Karriere versehene Defensivspezialistin hat die Gruppenspiele gegen Marokko (6:0) und Kolumbien (1:2) nur von außen beobachtet.

Ob sie wirklich endgültig schmerzfrei ist, hat sie offiziell nicht gesagt, aber wenn jemand schon oft auf die Zähne gebissen hat, dann die gelernte Kauffrau aus Bocholt. Ihr Talent war früh erkennbar, mit Alexandra Popp und Inka Grings, den stürmenden Koryphäen des deutschen Frauenfußballs, gewann sie 2009 mit dem FCR Duisburg 2001 sogar den Europapokal. Gleichzeitig erhielt sie die Fritz-Walter-Medaille in Gold als beste Nachwuchsspielerin. Ihre Trainerin? Eine gewisse Martina Voss-Tecklenburg.

Aus dieser gemeinsamen Zeit rührt die Überzeugung der 55-Jährigen, dass Hegerings Fähigkeiten bis heute helfen. Die routinierte Rückkehrerin findet, „dass wir eigentlich alles in uns tragen, wir es aber noch nicht so abgerufen haben“. Den Spielaufbau aus der Abwehr hat sie nicht als größtes Manko ausgemacht: „Der erste Impuls aus der Kette hat gestimmt. Die letzten Pässe waren am Ende das Problem.“

Soziale Kanäle? Nein, danke!

Sie hält es für wichtig, „dass wir untereinander in die Kommunikation gehen, dass wir miteinander sprechen und uns aneinander gewöhnen.“ Man könne sich noch einen „Ticken mehr helfen“. Die Fußballerin mit erst 29 Länderspielen ist keine, die den Schabernack in den Sozialen Medien mitmacht – da dürfen ruhig andere im Mittelpunkt stehen. Aber im Spiel ist sie gerne Fixpunkt, gehört zu den Führungskräften, die auf dem Platz am meisten kommunizieren. Dort wo es auch am wichtigsten ist. Nicht nur in Brisbane, sondern möglichst bald auch in einem Achtelfinale in Adelaide oder Melbourne.