Die Spur des Geldes führt die Profikicker nach Saudi-Arabien

Von: Thomas Kilchenstein

Auch er kickt künftig in der Wüste: N’Golo Kanté, Frankreich. © dpa

Der Geldhahn sprudelt mindestens im gleichen Tempo wie der Ölhahn, und wer keine Skrupel hat und sein Gewissen mit pervers hoch aufgetürmten Dollarbündeln betäubt, der schnürt halt seinen Fußballschuhe in einer schlechteren Operettenliga bei 45 Grad im Schatten. Um Sport geht es längst nicht mehr. Ein Kommentar.

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kanté, Sergio Ramos, womöglich Sergio Busquets, Bernardo Silva und, und, und - die Spur des Geldes führt direkt nach Riad, der Kapitale Saudi-Arabiens, wo unbegrenzt Zaster sitzt und Scheichs, die sich menschliche Spielzeuge leisten, und nebenbei mit dem Ankauf alternder Stars den Weg bereiten, vielleicht 2030 eine Fußball-Weltmeisterschaft zu organisieren. Große Namen ziehen da immer, es ist das gute, alte Sportswashing, nicht nur im Fußball, aber vor allem da. Reichtum und Luxus, nur ohne Saus und Braus, ist garantiert, der Geldhahn sprudelt mindestens im gleichen Tempo wie der Ölhahn, und wer keine Skrupel hat und sein Gewissen mit pervers hoch aufgetürmten Dollarbündeln betäubt, der schnürt halt seinen Fußballschuhe in einer schlechteren Operettenliga bei 45 Grad im Schatten. Um Sport geht es längst nicht mehr.

Und je mehr Prominenz in der Wüste kickt, umso selbstverständlicher wird plötzlich ein Engagement in diesem Staat, der ein autokratischer, zutiefst menschenverachtender und undemokratischer ist, der Dieben die Hand abhacken lässt und vier Ehefrauen zu. Und die Todesstrafe per Schwert und öffentlich.

Wer also bei den Saudis kickt, muss sich stets im Klaren sein: Eine Trennung von Staat und Sport ist nicht möglich, gibt es nicht, selbst wenn da unterschiedliche Klubs aus Dschidda. Medina oder Riad gegeneinander kicken: Das Geld entspringt einer Quelle (besser: sehr vielen, aus denen Rohöl sprudelt). Und die, die es so scheinbar großzügig verteilen, tun dies mit dem klaren Ziel, aufgenommen zu werden in den Kreis der Fußballnationen, akzeptiert zu werden als verlässlicher Partner, auch als Wirtschaftsfaktor, ein mieses Image aufzuwerten. Katar hat es vorgemacht, Saudi-Arabien nimmt sich ein Beispiel daran, China hat es vor einigen Jahren versucht, ehe der lange Marsch von Staats wegen abgebrochen wurde.

Dass plötzlich ein neuer Player im großen Spiel dabei ist, einer, dessen Ressourcen unbegrenzt zu sein scheinen, müsste in Europa mit Sorge zur Kenntnis genommen werden, und nicht nur von der aufrechten norwegischen Verbandspräsidentin Lise Klaveness, die sich schon als einzige gegen die Wiederwahl Gianni Infantinos gestellt hat. Eigentlich primär auch bei der Fifa, aber da ist der Bock ja Gärtner.

Klaveness wirft Europa Naivität vor, wenn man zulasse, dass derlei Staaten einen stets größer werdenden Einfluss erhalten und plötzlich salonfähig werden, und es über kurz oder lang „normal“ ist, in Dschidda oder Doha Fußball zu spielen. Oder von Abu Dhabi finanziert zu werden. Dabei geht es wahrlich nicht darum, dass Europa (oder Südamerika, fast 21 Prozent aller ausländischen Profis in Saudi-Arabien stammen aus Brasilien) ein paar gute, prominente Kicker weniger hätte. Es geht darum, dass einige dieser Staaten und Kulturen im Kern auch eine andere Weltordnung wollen als eine freiheitlich demokratische. Obacht also.