Die Schmerzen der Vergangenheit von Darmstadt 98

Darmstadt 98 muss bei Fortuna Düsseldorf ran, wo es seit Jahrzehnten nichts zu holen gibt. Der letzte Sieg gelang im September 1988.

Diesen 6. Mai 2022 haben sie in Darmstadt nicht vergessen, zu schmerzhaft war der Tag. Nach zehn Minuten schon liefen die Fußballer aus dem Lilienland mit zwei blauen Veilchen über den Rasen des Düsseldorfer Stadions, vom Gegentor-Doppelpack bei der Fortuna erholten sich die Spieler des Sportvereins nicht mehr. 1:2 hieß es am Ende, null Punkte für die Gäste aus dem Hessischen, was gleichbedeutend war am vorletzten Spieltag mit dem Abrutschen von Rang zwei auf vier und damit dem letztlich verpassten Aufstieg in die Bundesliga.

Nun, rund elf Monate später, kehren die Darmstädter am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) zurück an den Ort ihres Leidens, bestreiten ein Spiel bei Fortuna Düsseldorf, eines, dass zwar unter dem Eindruck von damals steht und doch mit anderen Vorzeichen daherkommt. Die blauen Augen der Lilien sind längst verheilt, sie strahlen mehr denn je von der Spitze des Tableaus nach unten auf die Konkurrenz hinab.

Holland im Krankenhaus

Bei noch sieben ausstehenden Spielen hat der SVD elf Punkte Vorsprung auf Platz vier, deren 14 auf den Fünften aus Düsseldorf. Die Relegation ist den Darmstädtern damit quasi sicher. Gelingt ein weiterer Erfolg, würde das wohl nicht nur den Düsseldorf-Schmerz vergessen lassen, sondern auch den nächsten Riesenschritt in Richtung Erstklassigkeit bedeuten. „Es war damals ein bitterer Moment“, sagt der Darmstädter Vorkämpfer Klaus Gjasula, aber: „Wir haben eine geile Truppe, ein geiles Trainerteam. Es harmoniert einfach und macht Riesenspaß.“

Allerdings: Düsseldorf ist für die Hessen ein Rotes Tuch, das Gegenteil einer Wohlfühloase, die vergangenen fünf Partien bei der Fortuna gingen allesamt verloren, den letzten Dreier in der Stadt am Rhein gab’s – Achtung, Achtung - im September 1988. Ebenfalls zweite Liga, siebter Spieltag, 7000 Zuschauende, und Charakterköpfe wie Torwart Wilhelm Huxhorn, Gerhard Lachmann, Michael Blättel, Henrik Eichenauer oder Bernhard Trares sicherten das 2:1. Lange 35 Jahre ist das her. „Jede Serie hat auch mal ihr Ende“, sagt Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht trotzig: „Wir waren auch 21 Spiele ungeschlagen. Irgendwann wird daher auch der Tag kommen, an dem du in einem Stadion gewinnst, wo du jahrelang nichts geholt hast.“ Ob’s diesmal gelingt?

Sollte es tatsächlich klappen, dann jedoch ohne den Darmstädter Anführer Fabian Holland. Der ansonsten immer spielende Kapitän leidet an einer schmerzhaften Kehlkopfentzündung und wird seit einigen Tagen sogar stationär behandelt. „Das ist eine Thematik, die uns länger beschäftigen wird“, sagt Lieberknecht: „Es ist wichtig, dass er alles übersteht. Danach müssen wir ihn aufpäppeln.“