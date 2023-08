Die perfekte Welle

Von: Frank Hellmann

Hat alles im Griff: Kolumbiens Torfrau Catalina Perez. Foto: AFP © AFP

Mit der ganz besonderen Mischung spielt sich Kolumbien überraschend ins Viertelfinale und entpuppt sich doch nicht als Tretertruppe.

Lautstark, fröhlich und gelb – die südamerikanische Party geht weiter: Kolumbiens Fußballerinnen und ihre Fans haben nach einem schwer erkämpften 1:0 (0:0) gegen Jamaika im WM-Achtelfinale weiterhin Grund zur Ausgelassenheit. Was zum Freudenfest auf den Rängen des Rectangular Stadium von Melbourne geriet, war zwar keines auf dem Rasen, aber spielte das eine Rolle? Am Ende kann es diesem beherzten Ensemble mit seinem großen Support herzlich egal sein, denn es ist wahr geworden, was wohl nur die wenigsten gedacht hätten: Die „Cafeteras“ treffen nun im Viertelfinale im riesigen Australia Stadium von Sydney auf Europameister England (Samstag 12.30 Uhr MESZ).

Wer am Dienstag erlebte, wie in der prall gefüllten Fanzone am Tumbalong Park in Sydney parallel weitere Abertausende Südamerikaner völlig aus dem Häuschen waren, kann sich vorstellen, dass es noch ein weiteres Heimspiel an der australischen Ostküste gibt. Kolumbien ist zugleich das letzte verbliebene Team des amerikanischen Kontinents, was Trainer Nelson Abadía mit Stolz erfüllt: „Wir präsentieren Kolumbien, ganz Südamerika – und jetzt sogar den kompletten Kontinent. Das hat eine sehr spezielle Bedeutung für mich.“

Kein Wunder, dass der 67-Jährige glücklich wirkte wie ein australischer Surfer, der am Bondi Beach die perfekte Welle erwischt hat. Denn bis zum zweiten Gruppenspiel gegen die DFB-Frauen war der impulsive Coach noch gesperrt. Nun stellte er mit ruhiger Stimme fest: „Nach der Qualifikation war klar, hier in Australien nicht nur Urlaub zu machen, sondern Geschichte zu schreiben. Und das haben wir nun bereits mit dem Einzug ins Viertelfinale. Unser Team treibt die Entwicklung im Frauenfußball gerade enorm voran.“

Nun ja, das K.o.-Duell der Außenseiter war ziemlich zerfahren, ständig lag eine der Spielerinnen auf dem Boden, lange kam kaum Spielfluss zustande. Das war wirklich kein Leckerbissen für die 27 706 Augenzeugen in Australiens zweitgrößter Stadt. Die perfekt geschlagene Flanke von Ana Guzman, 18, eines der vielen Talente, auf Catalina Usme, 33, eine der Veteraninnen aus der verschworenen Gemeinschaft, leitete das Tor des Tages von Catalina Usme ein (51.). Der Treffer der Rekordnationalspielerin fiel zur richtigen Zeit, um der Begegnung ein bisschen mehr Leben einzuhauchen. Die Partie wurde offener, auch Jamaika wurde aktiver, aber die „Reggae Girlz“ verpassten den durchaus möglichen Ausgleich. Am Ende jubelten die Kolumbianerinnen, die vor der WM wohl zu Unrecht als Tretertruppe tituliert worden sind. Für einige ist es die Krönung einer langen, langen Reise, die jetzt nicht nur um die halbe Erde, sondern zuvor bereits zu zwei Weltmeisterschaften führte: Fünf Akteurinnen waren schon bei den Endrunden 2011 und 2015 am Ball. Dazu kommen sechs Spielerinnen, die im 21. Jahrhundert geboren sind – eine ganz besondere Mischung, die auch die Menschen in Bogota bis Sonnenaufgang feiern ließ.

„Es fühlt sich hier an wie zuhause, diese Unterstützung bedeutet uns sehr viel“, sagte Torhüterin Catalina Perez, die künftig für Werder Bremen in der Bundesliga spielen wird, im ZDF. Der Erfolg bei dieser WM kommt nicht von ungefähr: Der zweite Platz bei der Copa América 2022 fußt auf erfolgreicher Nachwuchsarbeit. So kam die U20 ins WM-Viertelfinale, bei den U17-Juniorinnen gab es WM-Silber. Der etwas kauzige Trainer Abadía arbeitet seit langem als eine Art Projektleiter im Verband, kennt die Spielerinnen seit vielen Jahren, auch das diesmal nicht so auffällige Wunderkind Linda Caicedo. Kolumbiens Weg als Gruppenerster über Melbourne und Sydney hatte eigentlich Deutschland gehen wollen. Doch diesem Pfad folgt nun ein Team, das wie Matchwinnerin Usme vor Selbstbewusstsein strotzt: „Wir wollen ins Halbfinale, England ist einer der Favoriten, aber wir haben schließlich auch den Vizeeuropameister Deutschland geschlagen.“