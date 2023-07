Die Menschenfängerin schwimmt sich frei

Von: Frank Hellmann

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg

Auf Martina Voss-Tecklenburg lasten viel höhere Erwartungen als bei vorangegangenen Weltmeisterschaften – sie nimmts’ ganz locker.

Jeder Morgen beginnt mit einem Lächeln. Gegen 6.15 Uhr geht Martina Voss-Tecklenburg mutterseelenallein durch die Anlage des Mercure Kooindah Waters Hotel. Die meisten schlafen in den Apartments zwischen Mangroven- und Eukalyptusbäumen noch, wenn sie in den Swimmingpool steigt. Einmal tief Luft geholt, dann zieht die Bundestrainerin im Wasser ihre Bahnen. Sie braucht das als Ausgleich. Um den Druck abzuschütteln. Und den Kopf frei zu bekommen. Eine Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen ist inzwischen in vielerlei Hinsicht so groß – die DFB-Delegation umfasst 70 Personen –, dass sie sonst bis zum Einschlafen nicht mehr abschalten kann.

„Gestern war das Wasser ein bisschen kalt“, verriet sie am Freitag, nachdem sie am Wyong Race Club von den Fernsehinterviews gekommen war. Ein kurzer Smalltalk mit der 55-Jährigen ist trotz des deutlich größeren Medientrosses bei den deutschen Fußballerinnen mitunter noch drin. Und wenn ein Fotograf sie bittet, sich vor der Rennbahn aufzustellen, erfüllt sie mit einem Lächeln auch diese Bitte. Gerade sie will zeigen, dass man sich an der Central Coast wohlfühlt, obwohl die maßgeblich von ihr mit ausgesuchte Herberge sich eher an ältere Golfer als junge Sportlerinnen richtet.

Wenn die Mission zum dritten Stern früh scheitert, werden viele sagen, dass die Frauen in Australien denselben Fehler wie die Männer in Katar gemacht haben, sich so weit ab vom richtigen Leben einzuquartieren. Doch Voss-Tecklenburg hat ihre Argumente genannt. Für dieses Großevent auf dem fünften Kontinent unter logistisch und klimatisch völlig anderen Bedingungen sei Ruhe unerlässlich. Ihr Team greift erst am Montag gegen Marokko (10.30 Uhr MESZ/ZDF) ins Turnier ein, wenn alle Topteams schon gespielt haben. Aber wie sehr der zweifache Weltmeister wertgeschätzt wird, zeigt das ausverkaufte Stadion in Melbourne.

Voss-Tecklenburg weiß, dass der dritte WM-Titel nach 2003 und 2007 angesichts der wachsenden Konkurrenz ein sehr ambitioniertes Ziel ist. Die Partien sind deutlich körperbetonter geworden. Hinzu kommt der tückische Spielplan. Ein Achtelfinale gegen Brasilien oder Frankreich kann leicht verloren werden, ohne ganz viel falsch zu machen. Die hohe Erwartungshaltung bekämpft die Trainerin nur ganz leise. Schließlich ist sie selbst extrem ehrgeizig – und doch „entspannter als früher“, wie Co-Trainerin Britta Carlson verrät, die auf dem Trainingsplatz fast immer an Seite der Bundestrainerin ist. Die beiden sind befreundet, sprechen alles ab.

Sie ist erst die sechste Person auf diesem Posten. Nachdem das Experiment mit Steffi Jones krachend gescheitert war und Horst Hrubesch eine Übergangsphase gesteuert hatte, holte der Deutsche Fußball-Bund seine mittlerweile bis 2025 gebundene Bundestrainerin. Sie hat noch keine Erfolgsbilanz wie Gero Bisanz (drei Titel), Tina Theune oder Silvia Neid (vier Titel) vorzuweisen, trotzdem gilt sie längst als die perfekte Lösung für den krisengeplagten Verband. Sie hat großen Anteil daran, dass die DFB-Frauen durch ihre authentischen Auftritte als Vize-Europameisterinnen als Aushängeschild mit positiver Strahlkraft gelten. Sie vermittelt Fachkompetenz und Führungsstärke. Und eine bessere Moderatorin selbst für die gesellschaftlichen Statements kann sich keiner vorstellen.

Als sie bei der WM 2015 mit der Schweiz das erste Mal als Trainerin eine WM-Bühne betrat, leuchteten ihre Augen. Auf Kunstrasen in Kanada genügte trotz zweier Niederlagen ein einziger Kantersieg gegen Ecuador, um das Achtelfinalticket zu lösen. Zum Dank wartete für den Gruppendritten der Gastgeber. Riesige Kulisse in Vancouver, tolle Atmosphäre. Und ein achtbarer Abschied. Niemand war sauer. Als sie vor der WM 2019 in Frankreich erst kurz zuvor die deutsche Nationalelf übernommen hatte, riefen ihre besten Spielerinnen – Alexandra Popp, Dzsenifer Marozsan und Melanie Leupolz in einem Werbespot: „Wir spielen für eine Nation, die unsere Namen nicht kennt.“ Das Aus im Viertelfinale gegen Schweden war trotzdem vermeidbar. Voss-Tecklenburg hat Fehler eingeräumt – und bei der EM in England fast alles besser gemacht. Früh legte sie sich auf ein festes Gerüst und definierte Rollen fest. Ausgeklügelte Matchpläne gingen wie selbsterfüllende Prophezeiungen auf.

Der Fußball ist bei allen privaten Turbulenzen der Vergangenheit bis heute der rote Faden in ihrem Leben. Ihren heutigen Ehemann Hermann Tecklenburg lernte sie kennen, als sie sich 2003 mit einem Eigentor im Pokalfinale des FCR 2001 Duisburg von der aktiven Bühne verabschiedete. Ihre Rede beim Bankett geriet anschließend so mitreißend, dass der Bauunternehmer danach mit einem Kugelschreiber auf ihren Oberarm „Ich werde Dich heiraten“ geschrieben hat, wie die Bundestrainerin selbst in der TV-Sendung „Inas Nacht“ erzählte.

Die große Liebe hält bis heute – vor einem Monat haben beide ihr Eheversprechen erneuert. Die Menschenfängerin Voss-Tecklenburg zeigt allen, dass die Welt bunter ist als viele denken. Sie hat Bürokauffrau gelernt, Diplom-Sozialarbeiterin gemacht, als Chefredakteurin des Frauenfußballmagazins „FF“ gearbeitet. Die vielen Perspektiven helfen ihr, alle Strömungen einzuordnen. Sie beharrt längst nicht auf ihrer Meinung, hört sich vieles an. Wenn sie als Expertin im ZDF die Champions League der Männer analysiert, kommt sie fast zu nüchtern rüber, weil sie sich dann nur auf den Fußball beschränkt.

Sie hat viel mehr zu sagen. Aus dem DFB-Präsidium erklangen kürzlich einige (weibliche) Stimmen, doch mal zu überlegen, ob nicht Voss-Tecklenburg die Heim-EM 2024 retten solle. Als Verantwortliche der Männer-Nationalmannschaft. Für sie ist das „überhaupt kein Thema“. Eigentlich müsste sie als Frau mit so vielen Facetten nichts ausschließen, aber das wirkt jetzt so weit weg wie Wyong von ihrem Wohnort Straelen.