Die Lilien sind gekommen, um zu bleiben

Von: Daniel Schmitt

Heiß begehrt: Lilien-Stürmer Phillip Tietz steht in Augsburg hoch im Kurs. imago images © IMAGO/HMB-Media

Der SV Darmstadt 98 nimmt das Training wieder auf - als stolzer Bundesligist / Neuzugänge kommen aus zweiter Liga.

Die mühseligen Tage sind erst mal vorbei, geschafft die unangenehmen Leistungstests nach dem Sommerurlaub. Seit diesem Mittwoch rollt die Kugel wieder rund am Böllenfalltor, gewiss an manchen Tagen verbunden mit ähnlichen körperlichen Strapazen für die dortigen Fußballer. Doch das Besondere für all jene Männer, die da gegen den Ball treten in Darmstadt: Sie sind neuerdings Erstligaspieler, die allerallermeisten von ihnen zum ersten Mal im Leben. Das macht vieles angenehmer, weniger anstrengend.

Teamgeist als Faustpfand

Die Vorfreude auf die Bundesliga ist zu vernehmen, deutlich sogar, für manch einen könnte es eigentlich schon morgen losgehen. Losgehen mit dem Ligastart beim Nachbarn aus Frankfurt, bei der Eintracht, ein prickelnder Auftakt ins Abenteuer. Dann daheim gegen Union Berlin, neuerdings ein Champions-League-Klub, die Duelle gegen Bayern, Dortmund, und all die anderen Hoffenheims, Augsburgs, Heidenheims. Nun ja. Gehört halt dazu. Wieder angekommen in der großen deutschen Fußballwelt sind die Darmstädter. Mit eindeutigen Zielen: „Auch wenn es uns extern keiner zutraut: Wir kommen, um zu bleiben“, sagte Carsten Wehlmann bereits vor einigen Wochen, als der „Kicker“ dem Sportchef der Darmstädter eine Doppelseite für ein Interview freiräumte. Auch ein Anzeichen gestiegener Bedeutung.

Selbstverständlich, so betonte es Wehlmann, sei man sich bei den Lilien bewusst, von den wirtschaftlichen Möglichkeiten eher nicht unter den ersten 18 der Republik zu rangieren, sportlich aber eben schon.

Besser als der Hamburger SV, die Hertha aus Berlin, Schalke, Hannover, Düsseldorf, Kaiserslautern - besser als all diese Traditionstanker, die zwar grundsätzlich mehr finanzielle Möglichkeiten haben, diese aber nicht gewinnbringend genug einbrachten. In Darmstadt haben sie auch Geld, logisch, zählten zuletzt mit ihrem Etat zum ersten Drittel der zweiten Liga, doch für den Sprung ins Oberhaus waren dann doch weitere, vor allem weiche Faktoren nötig. Ein Erfolgstrainer etwa, Torsten Lieberknecht, der einst schon Eintracht Braunschweig in die erste Liga coachte. Oder ein Team - wohlgemerkt: wortwörtlich gemeint.

Dieser Teamgeist, der ausgeprägte Gemeinschaftssinn machte in den vergangenen beiden Lieberknecht-Jahren so manches fußballerische Defizit wett und soll, ganz klar, auch eine Etage höher für die eine oder andere Überraschung sorgen. Rein qualitativ werden sich die Südhessen strecken müssen, um die Liga zu halten, was nichts Ungewöhnliches ist für einen Aufsteiger, in den vergangenen Jahren aber häufig mal erfolgreich war (angefangen bei den Darmstädtern selbst bis hin zum VfL Bochum).

Dem schmerzhaften, ablösefreien Abgang von Innenverteidiger-Riese Patric Pfeiffer (FC Augsburg) stehen bisher drei Zugänge gegenüber. Mit Fabian Nürnberger kam eine Fachkraft fürs offensive Mittelfeld aus Nürnberg, mit Andreas Müller eine fürs defensive aus Magdeburg. Zudem könnte Matej Maglica Stammspieler in der Abwehrzentrale werden. Der 24-jährige Kroate war vergangene Runde vom VfB Stuttgart in die Schweiz zum FC St. Gallen ausgeliehen (31 Einsätze), die Lilien leihen ihn nun ebenfalls für eine Spielzeit von den Schwaben aus. Zudem soll Darmstadt mit Innenverteidiger Christoph Klarer von Fortuna Düsseldorf einig sein, gefeilscht wird noch um die Ablöse.

Wichtiger aber ist es, einen (oder sogar zwei) Stürmer zu holen. Einer der gehandelten Kandidaten, Marvin Pieringer (vorher von Schalke an Paderborn ausgeliehen), entschied sich jüngst für Mitaufsteiger Heidenheim. Lilien-Manager Wehlmann bleibt noch gelassen, hat die nötige Ruhe, mit solchen Situationen umzugehen und nicht zu hastig auf dem Transfermarkt zu agieren.

Tietz nach Augsburg?

Dringlicher würde die Sache jedoch, sollte Aufstiegsgarant Phillip Tietz den Klub tatsächlich verlassen. Der beste Torschütze, so etwas wie ein Ziehsohn von Trainer Lieberknecht, ist nicht bereit, seinen 2024 auslaufenden Vertrag zu verlängern. Transfererlöse ließen sich demnach nur noch in diesem Sommer erzielen, was erneut Ligakonkurrent Augsburg auf den Plan ruft. Der FCA soll sich mit Tietz bereits über eine Zusammenarbeit einig sein. Der Knackpunkt auch hier: die Ablöse. Drei Millionen Euro stehen im Raum. Der Poker hat begonnen. Überraschend wäre es nicht, sollte Tietz am Ende gehen.