Die Leiden des Jonathan Burkardt

Von: Jan Christian Müller

Schiebt Frust: Jonathan Burkardt. © Martin Hoffmann/Imago

Der hoffnungsvollste Stürmer des FSV Mainz 05 ist langzeitverletzt. Das Knie von Jonathan Burkardt reagiert immer noch gereizt.

Ende Oktober 2021 hat Jonathan Burkhardt zwei Tore beim 4:1 gegen den FC Augsburg für Mainz 05 gemacht. Bundestrainer Hansi Flick saß auf der Tribüne und war beeindruckt. Der blonde Bursche, so schien es, könnte sich anschicken, alsbald den Sprung vom Kapitän der U 21 in die A-Nationalmannschaft zu packen.

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) spielt Mainz 05 wieder gegen Augsburg, und Jonny Burkhardt schiebt Frust.

Er ist jetzt 22 Jahre alt, hat es nicht ins A-Team geschafft, weil er selten wieder so gut performte wie damals, und seit er im November im letzten Spiel vor der WM gegen Eintracht Frankfurt nach 73 Minuten mit starken Schmerzen im linken Knie ausgewechselt werden musste, hat er nie wieder gespielt. Man glaubte erst, es sei nur eine Stauchung, es bildete sich ein Ödem, im Dezember wurde er in München am Meniskus operiert, verpasste beide Winter-Trainingslager, sollte aber bald wieder loslegen.

Daraus wird nun nichts, was hart ist für den ehrgeizigen Angreifer. „Es läuft nicht so, wie wir das erhofft hatten“, sagte Trainer Bo Svensson am Donnerstag. Offenbar reagiert das Knie weiter gereizt auf Belastung. Am Freitag schob der Verein dann eine Erklärung nach, die vermuten lässt, dass für Burkhardt die Saison gelaufen ist. Die medizinische Abteilung habe veranlasst, „den Belastungsaufbau zu reduzieren und dem Heilungsverlauf anzupassen“. Anfang März, so die vage Hoffnung, könne der Stürmer wieder loslegen.