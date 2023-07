Die Bundesliga und der Blick durchs Schlüsselloch

Von: Jan Christian Müller

Das Konsumverhalten der jungen Menschen hat sich verändert, das bekommt die Bundesliga und auch die TV-Sender zu spüren – DFL will näher an die Generation Z heranrücken.

Die beiden neuen Bosse der Deutschen Fußball-Liga (DFL) gehören zwar nicht der Generation Z der zwischen 1995 und 2012 Geborenen an, wohl aber der Vorgängergeneration Y. Sie sind beide 37 Jahre alt, also unverbraucht (und außerdem schlau) genug, sich in die Lebenswelt derjenigen jungen Leute hineinzuversetzen, die die Zukunft für den deutschen Profifußball bedeuten. Und genau die machen den DFL-Managern Steffen Merkel und Marc Lenz schon ein paar Sorgen.

Denn die Banausen haben gar kein Interesse, sich stundenlang vor die gute alte Glotze zu hocken und von den Pay-TV-Sendern und Streamingdiensten teuer eingekaufte - und somit auch zunehmend hochpreisiger ans gediegen alternde Publikum weiterverkaufte - Rechte zu verfolgen. Stattdessen: Schnelle Reize auf Tiktok, vielleicht noch auf Instagram, Youtube oder Snapchat. Facebook ist für diese Kundschaft schon gefühlt wie nervig kratzende Kreide auf einer Schiefertafel. Wird daher weitgehend ignoriert. Tageszeitungen? Gibt’s diese komischen Blätter, an denen man sich die Finger schmutzig macht, eigentlich noch?

Umso nachvollziehbarer mutet es an, dass ein darbender Sender wie Sky von DFL und Vereinen mehr Blicke durchs Schlüsselloch erwartet, um auch unter der Woche das Interesse an Bundesligafußball hochzuhalten. Viele Klubs sind schon recht gut aufgestellt, viele aber auch noch nicht und weit, weit weg von beispielsweise Manchester City, wo nicht weniger als 66 Leute das globale Medienangebot des englischen Meisters und Champions-League-Siegers managen.

Kein Wunder, dass Merkel und Lenz deshalb bemüht sind, einen eigenes Onlineportal zu entwickeln, das eines nicht allzu fernen Tages in einen Streamingdienst der Bundesliga münden soll. Ziel: Die Bundesliga global besser aufzustellen, mit maßgerecht zugeschneiderten Inhalten näher an die Generation Z heranzurücken, mit einem eigenen Angebot flexibel zu sein, wenn Pay-TV-Anbieter nicht anbeißen sowie die Daten der Fans überall auf der Welt selbst verwalten zu können und so einen direkteren Zugang zu gewährleisten.

Merkels und Lenz’ ehemaliger Chef Christian Seifert versucht sich gerade gemeinsam mit Springer an einem eigenen Streamingangebot für bislang weitgehend regional verankerte Sportarten wie Handball, Hockey, Basketball, Tischtennis und Volleyball. Der Dienst soll am 23. August starten und kostet je nach Abomodell zwischen 10,50 und 14,50 Euro pro Monat. Seifert hofft, mit einem weitreichenden Angebot über Soziale Netzwerke außerhalb der Live-Berichterstattung auf viel Gegenliebe zu stoßen. Er hat sich Top-Leute an seine Seite geholt, damit das waghalsige Projekt funktioniert. Viele, sie sich in der Branche auskennen, sagen: Wenn es Seifert nicht packt, dann niemand. Man darf gespannt sein, was die Generation Z dazu sagt. Vermutlich: „Seifert? Dyn? Nie gehört!“