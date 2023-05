Die Bayern haben sich selbst verloren

Von: Thomas Kilchenstein

Nachdenklich und auch schon angezählt: Thomas Tuchel. dpa © dpa

Beim FC Bayern ist grundsätzlich ziemlich viel verrutscht, es stimmt vorne nicht und hinten nicht, es stimmt in der Mannschaft nicht und auch nicht in der Chefetage. Der Kommentar.

Fußballfans haben ein feines Gespür für Stimmungen, sogar das Opern-Publikum in der Fröttmaninger Arena: Es ging einfach. Hatte keine Lust mehr, dem FC Bayern beim Verlieren zuzuschauen, schon beim 1:2 - da waren noch 15 Minuten zu spielen - wanderten die Menschen in Scharen ab, „verpissten“ sich, wie ein Fanclub-Sprecher anderntags zürnte. Was für ein Bild, was für eine Peinlichkeit für den FC Bayern, aber vermutlich genau das Publikum, das sich der FCB herangezüchtet hat: Es kommt, weil Siege gefeiert werden. Wenn die ausbleiben, kommt die kalte Schulter.

Aber das ist aktuell eher das geringere Problem des einstigen Dauergewinnlers. Beim FC Bayern ist grundsätzlich ziemlich viel verrutscht, es stimmt vorne nicht und hinten, es stimmt in der Mannschaft nicht und auch nicht in der Chefetage. Oliver Kahn, der unnahbare CEO, der sich so verdammt schwer tut mit dem Zwischenmenschlichen, hat den Laden nicht im Griff („Chefchen“), die Fußspuren, die Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hinterlassen haben, sind zu groß. Und dass Hasan Salihamidzic die Statur fehlt für diesen wichtigen Posten, dazu hätte es nicht der Handyfilmerei von Heidi Klum („Eigentlich müsste Hasan gehen“) bedurft: Der Fisch stinkt ja immer vom Kopfe her. Der FC Bayern bietet das debakulöse Bild eines Klubs, der sich verloren hat, der nicht mehr ein noch aus weiß, der seinen Kompass verloren hat. Die Ratlosigkeit des auch schon angezählten Thomas Tuchel („Hatten nichts mehr entgegenzusetzen, können nicht auf Ereignisse reagieren“) oder ein heillos überforderte Joshua Kimmich („Spiegelbild der Saison“) sprechen Bände. Das ist nicht mehr der FC Bayern, den man kannte, nicht der vor Selbstbewusstsein strotzende Dominator.

Womöglich ist die Generation Kimmich, Sané, Goretzka, Gnabry Ausdruck der Mittelmäßigkeit, womöglich sind Gravenberch, Tel, Blind, Mazraoui, in dieser Saison neu gekommen, nicht die, die den FCB seriös nach vorne bringen. Und hätten Liverpool und ManCity Mané und Cancelo gehen lassen, wenn sie auf dem Zenit ihrer Schaffenskraft gewesen wären? Die innere Entschlossenheit ist dahin, die Bayern agieren gehemmt, verunsichert, ein Gegentor (gegen Mainz, Leipzig) wirft sie um. Das hat weniger fußballerische Gründe, sondern viel mit den Kopf zu tun - anders ist ein derartiger Ausfall aller System nicht zu erklären.

Es ist ziemlich genau acht Wochen her, dass das Duo Kahn/Salihamidzic in einer sehr unwürdigen Posse Julian Nagelsmann den Stuhl vor die Tür gesetzt haben, weil man „die Ziele in dieser und der nächsten Saison gefährdet“ sah und sich den Welttrainer Tuchel sichern wollte. Das klingt jetzt, da praktisch alle drei Titel verspielt wurden, wie Hohn. In elf Pflichtspielen mit dem langen Hageren gab es vier Niederlagen und zwei Unentschieden. Eines weiß man in München jetzt: An Nagelsmann hat es wohl nicht gelegen. Und hätte sich Dortmund nicht selbst oft ein Bein gestellt und Leipzig früher den Trainer gewechselt, den schwächelnden Bayern wäre deutlich eher Konkurrenz in der Liga erwachsen.

Drei Tage nach der sehr wahrscheinlich ersten titellosen Saison seit elf Jahren wird der Aufsichtsrat die Lupe draufhalten. Die Herren Kahn und Salihamidzic werden einiges zu erklären haben. Man darf gespannt sein.