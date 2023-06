Didi Hamann rügt Hansi Flick: „Falsche Richtung“

Nach der Niederlage gegen Kolumbien

Von Jan Christian Müller schließen

Didi Hamann attackiert Bundestrainer Flick: „Ich habe das Gefühl, dass er die Spieler verloren hat.“

Die Reaktionen fielen einigermaßen verheerend aus. Didi Hamann äußerte bei Sky, er verstehe nicht, was Hansi Flick mit seiner mantraartig vorgetragenen Phrase „Prozess“ denn tatsächlich meine. Der TV-Experte war schon nach dem WM-Aus der profilierteste Kritiker des Bundestrainers und forderte im vergangenen Dezember ebenso unverhohlen wie erfolglos dessen Ablösung.

Am Mittwoch sagte der Ex-Nationalspieler, der unter Rudi Völler zur früh gescheiterten EM-Elf 2004 gehörte, er „glaube nicht“, dass die Spieler Flicks Ideen „besser verstehen als wir“. Er habe „das Gefühl, dass er die Spieler verloren hat“. Die Gefahr, dass es im September nach den Länderspielen mit Blick auf die EM zu spät sei, sei zu groß, ergo müsse jetzt gehandelt werden.

Hamann erinnerte an das letzte WM-Spiel gegen Costa Rica: „Da lagen wir nach 60 Minuten 1:2 hinten - dabei hatten die nur einen Torschuss in den ersten beiden Spielen. Wir hätten gegen die Belgier zur Pause 0:4 hinten liegen müssen.“ Man müsse das große Ganze betrachten: „Es geht im Riesentempo in die falsche Richtung.“ Oliver Bierhoff sei als „Bauernopfer“ gegangen.

RTL-Fachkraft Lothar Matthäus führte aus: „Die Mannschaft ist verunsichert. Wir haben keine Lösungen. Vorne schlecht, Aufbauspiel schlecht, keine Ordnung, zu viele Fehler. Es ist viel Ratlosigkeit dabei, auch von außen“, beschrieb Rekordnationalspieler den alarmierenden Zustand ein Jahr vor der EM 2024, dem erhofften Sommermärchen 2.0.

Der Experte verglich die Situation mit den Wochen und Monaten vor der Winter-WM, in denen Flick ebenfalls versichert hatte, einen Masterplan zu verfolgen. Es sei eine Sache des Kopfes, der Einstellung, aber auch der Sicherheit, die die Nationalspieler wegen der vielen Wechsel nicht hätten – genau wie vor der WM, so Matthäus.

„Flick macht uns die EM kaputt“, titelte die Bild-Zeitung, der „Kicker“ sprach von einem „Kurs ins Verderben“, die „SZ“ rügte: „Schlechter als in Katar - Siege: null. Automatismen: null. Fortschritt: nicht in Sicht.“ Die FAZ merkte an: „Nichts funktioniert beim DFB-Team.“ jcm/sid/dpa