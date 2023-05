DFL: Stoppschild für Milliardendeal

Von: Frank Hellmann

Teilen

Protest schon vor Sitzungsbeginn: Diese Frauen der Bürgerbewegung „Finanzwende“ haben eine klare Meinung zum geplanten Investorendeal - genauso wie offenbar manche Bundesligaklubs. © dpa

Die Investorenpläne der Deutschen Fußball-Liga platzen, weil 16 Profivereine ihre Zustimmung verweigern.

Bereits am gläsernen Eingang zum Hotelkomplex am Frankfurter Flughafen sahen sich die Führungskräfte des deutschen Profifußballs am Mittwochvormittag mit Protest konfrontiert. Mit Bannern und Plakaten hatte sich die Bürgerbewegung „Finanzwende“ aufgestellt, um vor der außerordentlichen Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) „ein klares Zeichen“ zu setzen.

Interims-Geschäftsführer Axel Hellmann (Eintracht Frankfurt) bekam von der überparteilichen Gruppierung ein Paket mit mehr als 8000 Unterschriften überreicht, um eine neue „Dimension der Kommerzialisierung des Fußballs“ zu verhindern. Es sollte der Vorbote eines historischen Tages für den deutschen Profifußballs sein, an dem sich die 36 Profivereine nach mehrstündiger Sitzung dazu entschieden, nun doch keinen Investor ins Haus zu holen. Bei der auf Antrag des VfL Bochum geheimen Abstimmung kam die erforderliche Zweidrittelmehrheit nicht zustande, zwar votierten 20 Klubs dafür, aber elf dagegen – fünf Vereine enthielten sich der Stimme. Im Plenum sprachen sich drei Vereinsvertreter offen gegen den Einstieg eines strategischen Partners aus.

„Für uns ist klar, dass der Prozess mit dem heutigen Tag beendet ist. Das ist Demokratie. Manchmal ist das Leben sehr einfach“, erklärte Liga-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke sichtbar angesäuert. Damit werden die beiden Bundesligen auf absehbare Zeit ihre Investitionen ohne die zwei Milliarden Euro aus der Private-Equity-Branche speisen müssen. Die monatelange (Überzeugungs-)Arbeit, die neben Hellmann auch der auf Finanzen spezialisierte Oliver Leki (SC Freiburg) als zweiter Teil der Doppelspitze in den Masterplan gesteckt hatten, war letztlich vergebens.

Gerade für den Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt war das ein Schlag ins Kontor, auch wenn er nicht von einer persönlichen Niederlage sprechen wollte. „Ich habe einen absoluten Konsens gespürt, dass es einen Investitionsbedarf gibt. Man weiß, dass man tätig werden muss. Vom Abstimmungsverhalten ist das erstaunlich – aber so ist es“, merkte der Jurist an. Mit vergleichsweise bescheidenem Kapitalaufwand hätte die Liga aus seiner Sicht wettbewerbsfähig gemacht werden können. „Mit jedem Jahr wird das jetzt schwieriger – ich weiß nicht, ob das alle Kritiker bis zum Ende gedacht haben.“ Damit sei klar, dass er bereits zum 30. Juni ausscheiden werde. „Im Sommer habe ich wieder mehr Zeit für meinen Klub.“

Der zum selben Zeitpunkt ausscheidende Leki war ebenso bedient. „Es wäre zwingend notwendig bei so einem Projekt gewesen, mit einer breiten Mehrheit zu starten. Das ist heute nicht gelungen. Warum, wieso, weshalb – ist schwer einzuschätzen“, sagte der Finanzfachmann mit stottriger Stimme.

Watzke merkte arg verstimmt an: „Es war nicht mein Baby, aber ich habe das aus vollem Herzen mitgetragen. Ich habe das für sinnvoll erachtet. Wir müssen jetzt im Präsidium besprechen, was wir daraus folgern. Aber einigen ist offenbar die Wettbewerbsfähigkeit nicht so wichtig.“ Der Vorstandsvorsitzende von Borussia Dortmund fügte mit sarkastischem Unterton an, dass er sich schon auf die konstruktiven Vorschläge der Kritiker freue. An dieser Stelle grinste auch Hellmann süffisant, der von einer „Niederlage für die Zentralvermarktung“ sprach, schließlich hätten der FC Bayern und der BVB dieses Projekt mitgetragen.

Zuletzt hatte vor allem der 1.FC Köln den Widerstand angeführt. Aus der Bundesliga sprangen dem Vernehmen nach der FC Augsburg, der VfB Stuttgart und auch Absteiger Hertha BSC der Opposition bei, das Gros der Nein-Stimmen kam allerdings aus der Zweiten Bundesliga. Kurz vor der Versammlung hatte der FC St. Pauli seinen Antrag zurückgezogen, die Entscheidung wegen zu vieler offener Frage aufzuschieben. Präsident Oke Göttlich stellte den Plan grundsätzlich infrage: „Eine Strategie steht vor dem Prozess und nicht ein Prozess vor einer Strategie.“

Dazu kam das Unbehagen der Dritten Liga, die unter dem Dach des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) spielt. In ihrem an den DFL-Aufsichtsrat gerichteten und von 16 der 20 Drittligisten gezeichneten Schreiben wurde auf die schon jetzt „exorbitant hohen“ Einnahmeunterschieden verwiesen.

Wären auf einen Schlag erhebliche Mittel für infrastrukturelle Maßnahmen und zur freien Verfügung gestellt worden, hätte sich die Tendenz zu einem wirtschaftlich bedingten ‚closed shop‘ Ligasystem verstärkt. Zu viele Fragen seien überdies gar nicht beantwortet gewesen. Alles in allem viele Gründe für Vereine mit großer Fanbasis, um den Milliardendeal abzulehnen.

Die Bürgerbewegung Finanzwende warnte: Das Muster beim Einstieg von Private-Equity-Investoren sei immer dasselbe: erst ein Einstieg mit viel Geld, teils über Schulden finanziert, dann ein oft radikaler, nur noch renditeorientierter Umbau des Unternehmens. „Die Erfahrung anderer Lebensbereiche sollte dem Fußball eine Warnung sein.“ Etliche Vereinsvertreter haben es offenbar ähnlich wie die jungen Aktivisten vor der Hoteltür gesehen.