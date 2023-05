DFL: Noch mal an einen Tisch

Von: Frank Hellmann

Teilen

Ziemlich angesäuert: Die DFL-Bosse Axel Hellmann, Hans-Joachim Watzke und Oliver Leki (von links). © dpa

Nach dem geplatzten Investorenmodell: Sich zu verschulden, kann nicht der Weg sein. Gleichwohl ist es keine Lösung, jetzt die beleidigte Leberwurst zu spielen. Es gibt auch andere Wege.

Der Applaus kam alsbald. Die Pressekonferenz im Raum Skyloft des Frankfurter Airport Hotels war kaum beendet, da hatte die Fanvereinigung „Unsere Kurve“ der außerordentlichen Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) schon das Lob übermittelt, sich gegen den Einstieg eines Investors entschieden zu haben. Mit der verfehlten Zweidrittelmehrheit sei ein Umdenken angestoßen: Nur mehr Geld alleine löse die Probleme des Fußballs nicht. An diesem Ansatz ist natürlich erst einmal einiges dran. Trotzdem, und das ist der andere Teil der Wahrheit, wirtschaftet die Bundesliga im internationalen Vergleich sogar ordentlich.

Im Ausland sind die Schuldenberge teils höher, das Gebaren oft dreister, wie gerade die Sanktionen gegen Juventus Turin, die Machenschaften des FC Barcelona zeigen. Und Paris St. Germain hält sich mit Kohle aus Katar an der Spitze. Italien, Spanien und Frankreich haben den Weg, den die Deutsche Fußball-Liga mit einem Investor gehen wollte, schon hinter sich. Insofern birgt der freiwillige Verzicht das Risiko, mittelfristig die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden, die Startplätze im Europapokal zu verspielen– und damit auch die Vermarktungserlöse.

Das ist die Sorge, die mit Hans-Joachim Watzke (Borussia Dortmund), Axel Hellmann (Eintracht Frankfurt) und Oliver Leki (SC Freiburg) drei Steuermänner unterschiedlichster Klubs umtreibt. Watzke hat in einem Punkt Recht: Sich hemmungslos zu verschulden, wie es die Bundesregierung vormacht, weil sie die nicht gedeckten Haushalte den nächsten Generationen überlässt, kann nicht der Weg sein.

Gleichwohl ist es auch keine Lösung, jetzt die beleidigte Leberwurst spielt. Oder gar über die Abspaltung ihrer Aushängeschilder fabuliert. Es gehört sich jetzt vernünftig mit einigen Tagen Abstand noch einmal an einen Tisch gesetzt, ob es auch andere Wege gibt, um beispielsweise die Auslandsvermarktung anzukurbeln. Vielleicht muss dafür ja gar keine eigene Streaming-Plattform aufgebaut werden. Es könnte auch helfen, wenn Bundesligisten in den Europapokalwettbewerben mal so performen wie diese Saison die Vertreter aus der Serie A. Und die deutsche Nationalmannschaft könnte sich bei einem Turnier mal wieder in erster Linie um Fußball kümmern - die EM 2024 wäre die ideale Bühne, ohne Besserwisserei schön und erfolgreich zu spielen. Das wäre im Übrigen auch etwas, was sich Fans hierzulande wünschen würden.