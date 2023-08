„Wir alle tragen Narben“: Verletzte Nationalspielerin teilt ihren Schmerz über Aus bei Frauen-WM

Von: Christoph Klaucke

Felicitas Rauch war nach dem ersten Spiel bei der Frauen-WM verletzt. Die deutsche Nationalspielerin verspürt wegen des frühen Scheiterns einen tiefen Schmerz.

Frankfurt – Die deutsche Nationalmannschaft ist bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland tief gefallen. Der Vize-Europameister scheiterte in Down Under schon in der Gruppenphase – nach dem 1:1-Remis gegen Südkorea war das historische Aus besiegelt. Die DFB-Frauen waren nach der Partie am Boden zerstört und konnten ihre Tränen kaum zurückhalten – auch Tage später wirkt der K.o. noch nach.

Felicitas Rauch Geboren: 30. April 1996 (Alter 27 Jahre), Hann. Münden Verein: VfL Wolfsburg Position: Linksverteidigerin Länderspiele: 34

Felicitas Rauch war nach dem ersten Spiel der Frauen-WM zum Zuschauen verdammt

Felicitas Rauch konnte der deutschen Frauen-Nationalmannschaft in den letzten beiden Spielen gegen Kolumbien und Südkorea nicht mehr helfen. Die Linksverteidigerin erlitt im Training nach dem Auftaktsieg gegen Marokko eine Verstauchung des rechten Kniegelenkes und offenbarte damit Deutschlands Schwachstelle bei der Frauen-WM.

Ihre Vertreterin auf der linken Seite, Carolin Simon vom FC Bayern, hatte sich bei der WM-Generalprobe gegen Sambia einen Kreuzbandriss zugezogen. Anstelle von Rauch musste Chantal Hagel, die eigentlich im Mittelfeld zu Hause ist, aushelfen.

Deutschlands Nationalspielerin Felicitas Rauch hat sich während der Frauen-WM verletzt. © Felicitas Rauch/Instagram

„Der Schmerz sitzt noch immer so tief. So eine WM ist ein Kindheitstraum, der viel zu schnell und hart zerplatzt ist. Der Mannschaft zudem in den letzten Spielen auf dem Platz nicht weiterhelfen zu können, schmerzt zusätzlich“, schrieb Rauch am Dienstagabend auf Instagram und teilte damit ihren Schmerz mit den Fans. Die 27-Jährige vom VfL Wolfsburg bedankte sich zudem für die „unglaubliche Unterstützung in den letzten Wochen. Wir hätten euch im Gegenzug gerne so viel mehr entgegengebracht.“

Die vom Verletzungspech heimgesuchte Nationalspielerin findet Trost in einem „schönen Zitat“, das sie letztens gefunden habe: „Wir alle tragen Narben – auf der Haut, auf der Seele. Schäme dich ihrer nicht. Sie sind der Beweis, dass du stärker bist als das, was dich aufhalten wollte.“

Verletzte Nationalspielerin will nach Aus bei Frauen-WM „Kindheitsträume verwirklichen“

In diesem Sinne wolle das Team nun einen neuen Anlauf nehmen. „Neuen Anlauf, Menschen zu begeistern und um unsere großen Ziele und Kindheitsträume zu verwirklichen, denn das ist das, was uns letztendlich alle antreibt“, schließt Rauch ihren emotionalen Post zum deutschen Abschneiden bei der Frauen-WM. Ihre Kollegin und DFB-Kapitänin Alexandra Popp wählte nach dem historischen Aus ebenfalls emotionale Worte. (ck)