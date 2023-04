DFB bestreitet Jubiläumsspiel gegen Ukraine: „Zeichen für Frieden und Völkerverständigung“

Von: Antonio José Riether

Die deutsche Nationalmannschaft feiert ein Jubiläum. Zum 1000. Länderspiel empfängt der DFB die Ukraine für ein Freundschaftsspiel in Bremen.

Frankfurt am Main - Am 5. April 1908 fand das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft statt, mit 3:5 unterlag man damals der Schweiz. Seitdem sind 115 Jahre vergangen – und 998 weitere Partien. Das runde Jubiläum steht also bevor, das 1000. Spiel des DFB-Teams ist für den 12. Juni dieses Jahres angesetzt. Deutschland lädt aus diesem Grund die Ukraine zu einem Freundschaftsspiel im wahrsten Sinne des Wortes.

Deutscher Fußball-Bund Gründung: 28. Januar 1900 in Leipzig Hauptsitz: Frankfurt am Main Präsident: Bernd Neuendorf FIFA-Beitritt: 1904

DFB-Team lädt Ukraine zum Jubiläum: 1000. Länderspiel der Nationalelf steht bevor

Gleich dreimal wird das Nationalteam im Juni spielen, den Anfang macht die Mannschaft von Hansi Flick in Bremen, wenn die ukrainische Nationalmannschaft im Weserstadion gastiert. Für den DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf ist das 1000. Länderspiel ein „ganz besonderes Ereignis“. Der Verband wolle „ein klares Zeichen für Frieden und Völkerverständigung und gegen Krieg und Zerstörung zu setzen“, meinte der 61-Jährige.

Auch der ehemalige Bremer Stürmer und heutige Sportdirektor Rudi Völler blickt voller Vorfreude auf das Jubiläumsspiel. „Das Weserstadion bietet genau den richtigen Rahmen für dieses besondere Jubiläumsspiel, mit dem wir nicht nur unsere Unterstützung für die Ukraine zeigen, sondern auch ganz konkret Hilfe leisten und Spenden sammeln können“, ließ der 63-Jährige in der Pressemitteilung des DFB verlauten.

Die deutsche Nationalmannschaft testet zum 1000. Länderspiel der DFB-Geschichte gegen die Ukraine. © Sven Simon/Pressefoto Baumann/imago

DFB-Termine: Hansi Flick freut sich auf „attraktive Gegner“ Polen und Kolumbien

Hansi Flick bezeichnete die Partie gegen die Ukraine als „ganz besonderes Spiel“, auch wenn er sich gänzlich auf die sportlichen Aspekte der Begegnung fokussieren möchte. Nicht nur gegen die von Russland überfallene Ukraine bereitet sich die Nationalelf auf die bevorstehende Heim-Europameisterschaft vor.

Mit Polen und Kolumbien stehen Testspiele gegen „zwei weitere attraktive Gegner“ bevor. Dabei wolle man „auf dem aufbauen, was die Mannschaft in der zweiten Phase des Spiels gegen Belgien gezeigt hat. Die erste halbe Stunde hat uns klar vor Augen geführt, woran wir bis zur Euro arbeiten müssen“, so Flick.

DFB-Team: 14-tägiges Trainingscamp mit drei Testspielen im Juni

Die Partie gegen die polnische Auswahl um Ex-FC-Bayern-Star Robert Lewandowski steigt am 16. Juni in Warschau, vier Tage später geht es am 20. Juni in der Gelsenkirchen gegen die Kolumbianer. Bereits am 7. Juni wird sich die Nationalelf am DFB-Campus in Frankfurt zusammenfinden, insgesamt 14 Tage lang wird bis zur Abreise am 21. Juni intensiv für das große Ziel geschuftet.

Beim Länderspiel-Dreierpack will Flick Abläufe einstudieren und weiter am Spiel seines Teams experimentieren. Gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien erhofft er sich bessere Ergebnisse als zuletzt im März bei der 2:3-Niederlage gegen Belgien. Zuvor hatte sein Team mit 2:0 gegen Peru gewonnen, sechs Neulinge hatte er für die beiden Partien in den Kader berufen.

Vorbereitung auf Heim-EM: Härtetests gegen Frankreich und Österreich geplant

Weiter geht es nach den drei Partien im Juni mit weiteren Freundschaftsspielen im September, dabei soll es ein Kräftemessen mit Vize-Weltmeister Frankreich geben. Außerdem ist eine USA-Reise im Oktober angedacht, zum Jahresabschluss im November plant der DFB außerdem ein Duell gegen den Nachbarn Österreich.

Noch hat Flick rund 14 Monate Zeit, um seine Mannschaft in den Turniermodus zu bringen. Das Eröffnungsspiel der Heim-EM findet am 14. Juni 2024 in der Münchner Allianz Arena statt, wo ein großer Teil der Nationalelf sowie ihr Bundestrainer bereits große Erfolge feiern konnten. (ajr)