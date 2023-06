DFB-Team in der Krise: Der Kredit ist nur noch klein

Kommentar

Von Jan Christian Müller

Und plötzlich ist ein Erfolg im Testspiel gegen Kolumbien essenziell - die Misere der deutschen Nationalmannschaft ist auf einem Höhepunkt. Immerhin: Die Trotzphase ist vorbei. Ein Kommentar.

Wenn der DFB-Sportdirektor wortlos an den Medien vorbeihastet, um nach einer unruhigen Nacht erst im Interview mit der „Bild“-Zeitung und am Tag darauf in einer Pressekonferenz den Bundestrainer öffentlich zu stützen, dann ist Gefahr in Verzug. Rudi Völler musste nach dem stummen Abgang aus dem Stadion von Warschau dringend sprechen. Ganz so, wie das Angela Merkel und Per Steinbrück in der Bankenkrise vor 15 Jahren tun mussten, um „den Sparerinnen und Sparern zu sagen, dass ihre Einlagen sicher sind“. Das nennt man Krisenkommunikation.

Seinerzeit verhinderte die Bundeskanzlerin gemeinsam mit dem Finanzminister, dass ein wackliges System kollabierte. Ob Völler vergleichbares gelingen wird, ist unklar. Klar ist hingegen, dass er gemeinsam mit Flick gerade gebückt unter sämtlichen Messlatten hindurchläuft, die die beiden sich selbst gelegt haben.

Das Credo lautete: Guten Fußball spielen und die Bevölkerung begeistern. Herausgekommen ist eine Fortführung der Abwärtsspirale und Minus-Einschaltquoten, die sich nicht nur durch das Freibadwetter erklären lassen.

Immerhin scheint die Trotzphase, begleitet von einer gewissen Realitätsverweigerung, vorbei. Niemand im DFB-Tross redet das Gebotene auch nur den kleinsten Deut schön, und auch der Bundestrainer verbarrikadiert seine Beschwichtigungen nicht mehr komplett hinter Durchhalteparolen.

Er hatte zuvor in Verkennung der Situation geglaubt, die Phase nach dem vorzeitigen WM-Aus für Experimente nutzen zu können. Wenn es dabei in seinem Fußballlabor aber ständig zu Verpuffungen kommt, ist es dringend angeraten, gegenzusteuern. Dafür ist - anders als im Vereinsfußball - die Bedeutung selbst von Vorbereitungsspielen der Nationalmannschaft zu groß.

Das Testspiel am Dienstag gegen Kolumbien ist nun in ganz besonderem Maß zum heiligen Ernst geworden. Eigentlich hätte die Weltmeisterschaft schon ein Kipppunkt sein können. Nun ist es Kolumbien. Eine neuerliche Enttäuschung steht auf dem Index. Es ist wie damals in der Bankenkrise. Der Kredit ist nur noch minimal.